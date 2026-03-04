اجتماع لجنة القيادة لفريق عمل الموارد الجينية العلفية والرعوية بالبنك الوطني للجينات

عقدت لجنة القيادة لفريق عمل الموارد الجينية العلفية والرعوية بالبنك الوطني للجينات، يوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لمناقشة ملامح استراتيجية العمل للفترة 2026-2029 وتعزيز دور الفريق في الحفاظ على التنوع الجيني الوطني.وتناول الاجتماع، وفق بلاغ للبنك الوطني للجينات، تطوير أنشطة فريق العمل لتتماشى مع التوجهات الوطنية المتعلقة بالمناخ، والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، ومقاربة "الصحة الواحدة"، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف إطار "كونمينغ - مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي.وناقش الاجتماع بلورة خطة العمل المستقبيلة 2026-2029 وتحديث هيكلية عمل الفريق للسنوات الأربع القادمة بما يضمن استدامة الأنشطة وأثرها الميداني والتباحث حول الآليات والفرص المتاحة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع.كما مثل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى تقدم تنفيذ برنامج "الحدائق الوطنية للنباتات الرعوية" واستشراف آفاقه المستقبلية كنموذج ناجح للحفاظ على الموارد الجينية العلفية والرعوية.يذكر أن البنك الوطني للجينات يعد مؤسسة مرجعية في تونس تابعة لوزارة البيئة وتعمل على صون الموارد الجينية وتقييمها وتثمين استغلالها وضمان استدامتها.