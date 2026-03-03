Babnet   Latest update 22:46 Tunis

"مسامرات تراثية" في دورتها السادسة: لقاءات رمضانية للاحتفاء بإصدرات الذاكرة والتاريخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a740d7cda134.99539020_jeklgfnmoqhip.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 21:42
      
تنظم وزارة الشؤون الثقافية، بمناسبة شهر رمضان المعظم، الدورة السادسة من تظاهرة "مسامرات تراثية" التي تنتظم من 5 إلى 11 مارس الجاري بعدد من المتاحف في أربع مدن تونسية.

وتقام هذه الدورة تحت شعار "إصداراتنا، تجل برهانات البحث في الذاكرة والتاريخ"، بإشراف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، وفق بلاغ صادر عن الوكالة الثلاثاء.


ويتوزع برنامج التظاهرة بين كل من متحف القصبة بصفاقس يوم 5 مارس، ومركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس يوم 6 مارس، والمتحف الأثري بسبيطلة يوم 7 مارس، على أن تختتم الفعاليات يوم 11 مارس بـالمتحف الجهوي بالمهدية.


وستخصص هذه اللقاءات لتقديم الإصدارات التراثية والأعمال العلمية التي نشرتها الوكالة، في إطار تثمين البحث الأكاديمي وتعزيز نشر المعرفة التاريخية لدى العموم.

وتهدف هذه المبادرة، وفق الجهة المنظمة، إلى إبراز دور النشر العلمي في صون الذاكرة الوطنية وضمان استمرارية نقل المعارف بين الأجيال.

وتندرج "مسامرات تراثية" ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني للوزارة، الذي يراهن على تنشيط المواقع والمعالم التراثية بمختلف جهات البلاد، عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والفكرية.
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
