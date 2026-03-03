بطولة النخبة لكرة اليد – البرنامج المعدل للجولة الثالثة من مرحلة التتويج

الجمعة 6 مارس 2026





السبت 7 مارس 2026



الترتيب



تقرر تعديل برنامج مقابلات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة لكرة اليد، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق البرنامج التالي:سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي التونسي (14:00)نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت (14:00)النجم الساحلي – النادي الإفريقي (15:00)| الفريق | ن | ل || ---------------------- | -- | - || النادي الإفريقي | 12 | 2 || الترجي الرياضي التونسي | 7 | 1 || النجم الساحلي | 5 | 1 || نادي ساقية الزيت | 5 | 2 || نادي كرة اليد بجمال | 2 | 2 || سبورتينغ المكنين | 2 | 2 |