بطولة النخبة لكرة اليد – البرنامج المعدل للجولة الثالثة من مرحلة التتويج
تقرر تعديل برنامج مقابلات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة لكرة اليد، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 6 مارس 2026* قاعة المكنين:
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي التونسي (14:00)
* قاعة جمال:
نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت (14:00)
السبت 7 مارس 2026* قاعة حمام سوسة:
النجم الساحلي – النادي الإفريقي (15:00)
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ---------------------- | -- | - |
| النادي الإفريقي | 12 | 2 |
| الترجي الرياضي التونسي | 7 | 1 |
| النجم الساحلي | 5 | 1 |
| نادي ساقية الزيت | 5 | 2 |
| نادي كرة اليد بجمال | 2 | 2 |
| سبورتينغ المكنين | 2 | 2 |
