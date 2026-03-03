Babnet   Latest update 21:19 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد – البرنامج المعدل للجولة الثالثة من مرحلة التتويج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 20:39
      
تقرر تعديل برنامج مقابلات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة لكرة اليد، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 6 مارس 2026

* قاعة المكنين:
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي التونسي (14:00)


* قاعة جمال:
نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت (14:00)

السبت 7 مارس 2026

* قاعة حمام سوسة:
النجم الساحلي – النادي الإفريقي (15:00)

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ---------------------- | -- | - |
| النادي الإفريقي | 12 | 2 |
| الترجي الرياضي التونسي | 7 | 1 |
| النجم الساحلي | 5 | 1 |
| نادي ساقية الزيت | 5 | 2 |
| نادي كرة اليد بجمال | 2 | 2 |
| سبورتينغ المكنين | 2 | 2 |
