اليوم العالمي للسمع: منظمة الصحة العالمية تؤكد على أهمية الكشف المبكر للوقاية من فقدان السمع

أكدت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للسمع الموافق لـ3 مارس من كل سنة، أهمية الوقاية من فقدان السمع والكشف المبكر عنه، خاصة لدى الأطفال.وشدد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، في بلاغ له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " ميت/ فايسبوك"، على أن الكشف المبكر دورا حاسما في حماية صحة الأذن وضمان تطور اللغة والتعلم بشكل سليم.وتتمثل علامات فقدان السمع لدى الأطفال في تكرار طلب إعادة الكلام ومواجهة صعوبات في التركيز والتحصيل الدراسي بالإضافة إلى الإحساس بألم في الأذن أو إفرازات منها وظهور تأخر في تطور النطق واللغة.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المدارس تضطلع بدور أساسي في إدماج رعاية الأذن والسمع ضمن برامج الصحة المدرسية، وإجراء الفحوصات الدورية، وتوفير بيئة تعليمية دامجة للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع.ويمكن للمعلمين والأسر والأقران إحداث فرق حقيقي من خلال الدعم، والتشجيع، ومكافحة الوصم، وتعزيز ثقافة شاملة تراعي احتياجات الجميع.