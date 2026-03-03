المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه ينظم الدورة الثالثة لليالي رمضان 2026

تنطلق غدا الأربعاء 4 مارس فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة ليالي رمضان 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية أريانة، لتتواصل إلى يوم 15 ببرمجة ثقافية وفنية تجمع بين الموروث الصوفي التونسي والعروض المسرحية.ويفتتح برنامج التظاهرة بعرض موسيقي تؤثثه مجموعة المنصف المرزيوي للمدائح والأذكار، ثم تتواصل العروض 5 مارس مع عرض "الحضرة العربي"، فيما يُقدّم عرض "صفاء الروح" سوم 9 مارس في إطار تثمين التراث الصوفي والموسيقي التونسي.ويسهر الجمهور يوم 11 مارس مع عرض "تونس تغني" بقيادة المايسترو سيدي سامي وبمشاركة الفنان أنيس اللطيف، في عرض يراهن على إعادة تقديم مختارات من الأغنية التونسية بأسلوب موسيقي معاصر. ويتابع أحباء الفن الرابع في سهرة 13 مارس عرضا لمسرحية "الهاريات" للمخرجة وفاء الطبوبي، وهو عمل حظي بإشادة نقدية وتتويجات وطنية.وتُختتم فعاليات هذه الدورة يوم 15 مارس بعرض "ترنمات" لنادي ترنيمة للمالوف، في سهرة تُعنى بإحياء التراث الموسيقي التقليدي. وتهدف هذه التظاهرة التي يحتضنها المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه، إلى إثراء المشهد الثقافي خلال شهر رمضان، وذلك من خلال توفير فضاء مفتوح يجمع بين العروض الجماهيرية المجانية والإنتاجات الفنية الخاصة.