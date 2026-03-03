Babnet   Latest update 21:19 Tunis

المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه ينظم الدورة الثالثة لليالي رمضان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/7/centre_culturel_sportif.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 21:11 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تنطلق غدا الأربعاء 4 مارس فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة ليالي رمضان 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية أريانة، لتتواصل إلى يوم 15 ببرمجة ثقافية وفنية تجمع بين الموروث الصوفي التونسي والعروض المسرحية.
ويفتتح برنامج التظاهرة بعرض موسيقي تؤثثه مجموعة المنصف المرزيوي للمدائح والأذكار، ثم تتواصل العروض 5 مارس مع عرض "الحضرة العربي"، فيما يُقدّم عرض "صفاء الروح" سوم 9 مارس في إطار تثمين التراث الصوفي والموسيقي التونسي.
ويسهر الجمهور يوم 11 مارس مع عرض "تونس تغني" بقيادة المايسترو سيدي سامي وبمشاركة الفنان أنيس اللطيف، في عرض يراهن على إعادة تقديم مختارات من الأغنية التونسية بأسلوب موسيقي معاصر. ويتابع أحباء الفن الرابع في سهرة 13 مارس عرضا لمسرحية "الهاريات" للمخرجة وفاء الطبوبي، وهو عمل حظي بإشادة نقدية وتتويجات وطنية.

وتُختتم فعاليات هذه الدورة يوم 15 مارس بعرض "ترنمات" لنادي ترنيمة للمالوف، في سهرة تُعنى بإحياء التراث الموسيقي التقليدي. وتهدف هذه التظاهرة التي يحتضنها المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه، إلى إثراء المشهد الثقافي خلال شهر رمضان، وذلك من خلال توفير فضاء مفتوح يجمع بين العروض الجماهيرية المجانية والإنتاجات الفنية الخاصة.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324641

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
21°-13
18°-13
18°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>