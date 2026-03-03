Babnet   Latest update 13:37 Tunis

السعودية تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض وتحتفظ بحق الرد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e52616b9744.32356806_knfemoqghpijl.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 13:05
      
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الرد.

وأكد بيان نُشر على صفحة الوزارة على منصة "إكس" إدانة المملكة العربية السعودية بشدة ورفضها الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض".


وشددت وزارة الخارجية السعودية على أن السلوك الإيراني السافر، يأتي رغم تأكيدات الرياض بأن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي وأراضيها لشن ضربات ضد إيران.


وجددت المملكة تأكيدها على حقها الكامل باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

وكانت السفارة الأمريكية في الرياض، أعلنت تعليق عملياتها واستقبال المواطنين حتى إشعار آخر. جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية.

في وقت سابق من الليلة الماضية، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، ونشب حريق في حرم السفارة.

وأوضحت وكالة "رويترز" لاحقاً أنه لم يُصب أحد في الهجوم، إذ كان المبنى خالياً، كما أفادت الوكالة بأن الحريق في المبنى كان محدوداً وتم إخماده بسرعة.
