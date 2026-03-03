Babnet   Latest update 15:11 Tunis

بنزرت: غلق محلين وتحرير 6 محاضر و12 تنبيها إثر 892 زيارة رقابة صحيّة منذ بداية شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfc97d5e5ed8.80769537_nohqglpifkjme.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 14:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
 نفّذ 61 فريقا رقابيّا تابعا للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت 892 زيارة تفقد منذ مطلع شهر رمضان المعظّم، أسفرت عن إقرار غلق محلين اثنين، وحجز واتلاف مايزيد عن 153 كلغ من المواد الاستهلاكية المتنوعة (لحوم وغلال وحليب)، وتحرير 6 محاضر و12 تنبيها، وفق تصريح للمنسق الجهوي للهيئة أحمد رياض كمّون، ورد بصفحة الولاية الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

وتندرج هذه الزيارات المشتركة مع بقية الاجهزة الرقابية (التجارية والامنية والديوانية) في إطار مخرجات أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، وشملت جميع الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم بكامل مناطق الولاية، من وحدات الإنتاج الى المخازن والمساحات الكبرى، والمحلات، والباعة المتجولين، والمطاعم المدرسية والجامعية، والمقاهي، والمطاعم، ومطابخ المؤسسات السياحية، علاوة على محلات البيع بالجملة والتفصيل والأسواق اليومية والاسبوعية والبلدية وغيرها، وفق نفس المصدر.

. وأكّد كمّون أن وتيرة ونسق الحملات الرقابية لفرق الهيئة بمعية بقية الهياكل الرقابية الجهوية والمحلية المشتركة ستتدعم أكثر خلال بقية أيام الشهر الكريم بمختلف مناطق الجهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324632

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>