إحباط عمليتي تهريب ببن قردان: حجز 627 ألف يورو وكمية من الذهب بقيمة 6ر2 مليون دينار
أحبطت فرقة الحرس الديواني بـبن قردان (ولاية مدنين) عمليتي تهريب، أسفرتا عن حجز مبالغ من العملة الأجنبية بلغت 627 ألف يورو، إضافة إلى سبيكة من معدن الذهب تزن نحو 1 كلغ.
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن العملية تمت إثر تنفيذ دوريتي مراقبة مرورية وإخضاع سيارتين إلى تفتيش دقيق، حيث تم العثور داخل السيارة الأولى على مبلغ 381 ألف يورو مخفي بإحكام داخل أجزائها، فيما تم حجز ما يفوق 246 ألف يورو داخل السيارة الثانية، إلى جانب ما يناهز 1 كلغ من الذهب.
وتم تحرير محضري حجز في الغرض، كما تبين إثر عرض الأوراق النقدية على مصالح البنك المركزي التونسي أنها أصلية وصالحة للمسك والترويج، وقدرت قيمتها بما يعادل 2.1 مليون دينار.
كما قُدرت قيمة الذهب المحجوز، إثر عرضه على الاختبار، بما يناهز 500 ألف دينار.
