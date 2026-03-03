إحباط عمليتي تهريب ببن قردان: حجز 627 ألف يورو وكمية من الذهب بقيمة 6ر2 مليون دينار

أحبطت فرقة الحرس الديواني بـبن قردان (ولاية مدنين) عمليتي تهريب، أسفرتا عن حجز مبالغ من العملة الأجنبية بلغت، إضافة إلى سبيكة من معدن الذهب تزن نحووأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن العملية تمت إثر تنفيذ دوريتي مراقبة مرورية وإخضاع سيارتين إلى تفتيش دقيق، حيث تم العثور داخل السيارة الأولى على مبلغمخفي بإحكام داخل أجزائها، فيما تم حجز ما يفوقداخل السيارة الثانية، إلى جانب ما يناهزوتم تحرير محضري حجز في الغرض، كما تبين إثر عرض الأوراق النقدية على مصالحأنها أصلية وصالحة للمسك والترويج، وقدرت قيمتها بما يعادلكما قُدرت قيمة الذهب المحجوز، إثر عرضه على الاختبار، بما يناهز