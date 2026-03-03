توننداكس يرتفع بنسبة 72ر5 بالمائة خلال شهر فيفري المنقضي

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات شهر فيفري 2026 في المنطقة الخضراء اذ ارتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 72ر5 بالمائة في حدود النقطة 64ر15174 بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 72ر6 بالمائة في شهر جانفي 2026، وفق بيانات البورصة.وبلغت الارباح منذ بداية السنة، 82ر12 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 77ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.وبلغ معدل حجم التداول اليومي خلال شهر فيفري 1ر18مليون دينار (م د) مقابل 4ر11 م د في جانفي 2026 و7ر14 م د كامل سنة 2025.وقد ارتفع مؤشر توناندكس20، خلال شهر فيفري بنسبة 43ر5 بالمائة بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 91ر6 بالمائة خلال الشهر الفارط، ليقفل عند النقطة 94ر6734 ليسجل منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 71ر12 بالمائة مقابل 04ر8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.