Babnet   Latest update 15:11 Tunis

كبار السن أكثر سعادة في شهر رمضان بفضل مزايا الصيام الجسدية والنفسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6bbe0bbacd1.94840396_nhofjimeglqpk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكدت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي اليوم الثلاثاء، أن كبار السن أكثر سعادة في رمضان ويعود صيام شهر رمضان بالنسبة لهذه الفئة بفوائد جمّة مثبة علميا حيث يعزز الصحة الجسدية والنفسية لهم ويقلّص من آثار التوتر والعزلة ويساهم في تراجع مخزون السكري وضغط الدم والكوليسترول.

ولاحظت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الصيام في شهر رمضان بالنسبة لكبار السن الذين لا يعانون من الأمراض المزمنة له العديد من الآثار الإيجابية على الصحة الجسدية على غرار تقليص ضغط الدم من 3 الى 5 مليمتر دوماركير ويحسّن مؤشرات مخزون السكري اذ يقلصه من 0.2 بالمائة الى 0.3 بالمائة.


وأضافت أن صيام شهر رمضان يحسن مؤشرات الكورسترول اذ يقلصها من 5 الى 8 بالمائة، فضلا عن كونه يحدّ من الالتهابات في الجسم.


وعلى مستوى الصحة النفسية، بيّنت أن الشعور بالوحدة والعزلة تتقلص لدى كبار السن بنسبة 40 بالمائة ويعزز صيامه الشعور بالقيمة والدور الاجتماعي عبر القيام بأعمال مشتركة كاعداد الطعام او العبادات الروحية.

وشدّدت على أن توزيع الأدوار بين جميع أفراد العائلة من شأنه تعزيز الدور الاجتماعي الى جانب تحسين الذاكرة العاطفية فروتين شهر رمضان يفعّل الذكريات الإيجابية فضلا عن كونه يساعد في تحسين المزاج ويقلص أعراض القلق والتوتر ويحفز الشعور بالطمأنينة.

ودعت المختصة في أمراض الشيخوخة الى ضرورة المواظبة على الجلسات العائلية ومتابعة نظام غذائي سليم والقيام بأنشطة رياضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324630

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>