كبار السن أكثر سعادة في شهر رمضان بفضل مزايا الصيام الجسدية والنفسية

أكدت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي اليوم الثلاثاء، أن كبار السن أكثر سعادة في رمضان ويعود صيام شهر رمضان بالنسبة لهذه الفئة بفوائد جمّة مثبة علميا حيث يعزز الصحة الجسدية والنفسية لهم ويقلّص من آثار التوتر والعزلة ويساهم في تراجع مخزون السكري وضغط الدم والكوليسترول.ولاحظت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الصيام في شهر رمضان بالنسبة لكبار السن الذين لا يعانون من الأمراض المزمنة له العديد من الآثار الإيجابية على الصحة الجسدية على غرار تقليص ضغط الدم من 3 الى 5 مليمتر دوماركير ويحسّن مؤشرات مخزون السكري اذ يقلصه من 0.2 بالمائة الى 0.3 بالمائة.وأضافت أن صيام شهر رمضان يحسن مؤشرات الكورسترول اذ يقلصها من 5 الى 8 بالمائة، فضلا عن كونه يحدّ من الالتهابات في الجسم.وعلى مستوى الصحة النفسية، بيّنت أن الشعور بالوحدة والعزلة تتقلص لدى كبار السن بنسبة 40 بالمائة ويعزز صيامه الشعور بالقيمة والدور الاجتماعي عبر القيام بأعمال مشتركة كاعداد الطعام او العبادات الروحية.وشدّدت على أن توزيع الأدوار بين جميع أفراد العائلة من شأنه تعزيز الدور الاجتماعي الى جانب تحسين الذاكرة العاطفية فروتين شهر رمضان يفعّل الذكريات الإيجابية فضلا عن كونه يساعد في تحسين المزاج ويقلص أعراض القلق والتوتر ويحفز الشعور بالطمأنينة.ودعت المختصة في أمراض الشيخوخة الى ضرورة المواظبة على الجلسات العائلية ومتابعة نظام غذائي سليم والقيام بأنشطة رياضية.