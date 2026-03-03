Babnet   Latest update 11:50 Tunis

وزارة المالية: 5 مارس الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان للسيارات ذات الأرقام الزوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6bb8cca88c5.86492226_nmoqgfilepkhj.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 11:44
      
أفادت وزارة المالية أن يوم الخميس 5 مارس 2026 هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026، وذلك بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام المنجمية الزوجية المملوكة من قبل أشخاص طبيعيين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن خلاص هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني:

taxe-circulation.finances.gov.tn

وأكدت أن الوصل المستخرج من الموقع يُعد وسيلة إثبات رسمية لعملية الخلاص، ولا يتطلب أي إجراء إضافي لدى القباضات المالية.


كما دعت أصحاب السيارات إلى ضرورة التثبت من وضعياتهم الجبائية وخلاص المخالفات المرورية قبل دفع معلوم الجولان، وذلك عبر موقع الخطايا:
amendes.finances.gov.tn

بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي، أو عبر الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 للاستفسار بخصوص الخطايا العادية.
