وزارة المالية: 5 مارس الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان للسيارات ذات الأرقام الزوجية

أفادت وزارة المالية أن يومهو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026، وذلك بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام المنجميةالمملوكة من قبل أشخاص طبيعيين.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن خلاص هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني:taxe-circulation.finances.gov.tnوأكدت أن الوصل المستخرج من الموقع يُعد وسيلة إثبات رسمية لعملية الخلاص، ولا يتطلب أي إجراء إضافي لدى القباضات المالية.كما دعت أصحاب السيارات إلى ضرورة التثبت من وضعياتهم الجبائية وخلاص المخالفات المرورية قبل دفع معلوم الجولان، وذلك عبر موقع الخطايا:amendes.finances.gov.tnبالنسبة لمخالفات الرادار الآلي، أو عبر الاتصال بمركز النداء على الرقمللاستفسار بخصوص الخطايا العادية.