Babnet   Latest update 13:37 Tunis

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظم ملتقى التبادل الشبابي للعدالة البيئية من 23 الى 28 مارس2026 بسليانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63dbd6edb2c484.55502850_jilqpkgeomnhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 13:37 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برنامج التبادل الشبابي للعدالة البيئية والمناخية بولاية سليانة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 مارس 2026.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن مشروع العدالة البيئية والمناخية، إلى الجمع بين التكوين النظري والتجربة الميدانية. ويتضمن دورات تدريبية حول آليات المناصرة البيئية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تتيح للمشاركين معاينة أبرز التحديات والإشكاليات البيئية التي تواجهها الجهة عن كثب.
كما يمثل الملتقى منصة لإجراء استجوابات وتحقيقات حول القضايا البيئية، مع التركيز على عقد لقاءات مع نشطاء الحراك البيئي الذين يخوضون نضالا مستمرا من أجل حق العيش في بيئة سليمة وضمان الحق في الماء، وفقا لما أفاد به المنتدى.

وسيسعى المشاركون من الشباب إلى فهم تأثيرات السياسات البيئية المعتمدة، وممارسات الفاعلين الاقتصاديين من مصانع ومستثمرين في القطاعين الخاص والعام، ورصد التجاوزات البيئية كال تلوث ومشاكل المياه. كما ستمكنهم هذه التجربة من تعميق فهمهم للمسألة البيئية في تونس والانخراط الفعلي في الدفاع عن بيئة سليمة، حيث أكد المنتدى أن اختيار المشاركين سيعتمد أساسا على مدى حماسهم للدفاع عن القضايا البيئية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324625

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>