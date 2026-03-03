المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظم ملتقى التبادل الشبابي للعدالة البيئية من 23 الى 28 مارس2026 بسليانة

ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برنامج التبادل الشبابي للعدالة البيئية والمناخية بولاية سليانة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 مارس 2026.ويهدف هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن مشروع العدالة البيئية والمناخية، إلى الجمع بين التكوين النظري والتجربة الميدانية. ويتضمن دورات تدريبية حول آليات المناصرة البيئية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تتيح للمشاركين معاينة أبرز التحديات والإشكاليات البيئية التي تواجهها الجهة عن كثب.كما يمثل الملتقى منصة لإجراء استجوابات وتحقيقات حول القضايا البيئية، مع التركيز على عقد لقاءات مع نشطاء الحراك البيئي الذين يخوضون نضالا مستمرا من أجل حق العيش في بيئة سليمة وضمان الحق في الماء، وفقا لما أفاد به المنتدى.وسيسعى المشاركون من الشباب إلى فهم تأثيرات السياسات البيئية المعتمدة، وممارسات الفاعلين الاقتصاديين من مصانع ومستثمرين في القطاعين الخاص والعام، ورصد التجاوزات البيئية كال تلوث ومشاكل المياه. كما ستمكنهم هذه التجربة من تعميق فهمهم للمسألة البيئية في تونس والانخراط الفعلي في الدفاع عن بيئة سليمة، حيث أكد المنتدى أن اختيار المشاركين سيعتمد أساسا على مدى حماسهم للدفاع عن القضايا البيئية.