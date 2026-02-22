حجز وإتلاف أكثر من 71 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة خلال رمضان
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الفرق الرقابية التابعة لها حجزت، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، 71 طنا و827 كلغ من المواد الغذائية غير الآمنة، وذلك في إطار حملاتها المكثفة لمراقبة مسالك التوزيع ونقاط البيع بمختلف جهات الجمهورية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الأحد، أن الكميات المحجوزة والمتلفة شملت أكثر من 20 طنا من الفواكه والخضر الطازجة، وأكثر من 18 طنا من الفواكه الجافة، إلى جانب 15 طنا من الأسماك ومنتجات البحر الطازجة والمجمدة. كما تم حجز 4,1 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 3 أطنان من المخللات، فيما توزعت بقية الكميات بين حلويات ومادة الدقيق وزيوت القلي ومنتجات أخرى من بينها اللحوم ومشتقاتها والمشروبات والعصائر.
وأنجزت الفرق الرقابية 1258 عملية مراقبة بمعدل يومي من قبل 95 فريقا، شملت 1185 منشأة تنشط في قطاع الأغذية. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 40 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، وتوجيه 60 تنبيها كتابيا، إضافة إلى غلق أربع محلات مفتوحة للعموم لعدم توفر شروط السلامة الصحية.
وأرجعت الهيئة أسباب الحجز أساسا إلى انتهاء تواريخ الصلاحية بنسبة تفوق 27 بالمائة من الحالات، وشملت خاصة العجين الغذائي وغلال البحر المجمدة ومشتقات الحليب والحلويات. كما تعود نسبة مماثلة من المخالفات إلى وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض، خصوصا في الفواكه الجافة والبقول والحبوب ومشتقاتها.
وسجلت حالات أخرى بنسبة 25,23 بالمائة تعلقت بـالتعفن وتغير اللون وانبعاث روائح كريهة، وطالت بالخصوص بعض الخضر الطازجة والمخللات.
وأكدت الهيئة مواصلة تكثيف الأنشطة الرقابية طيلة شهر رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين، داعية المواطنين إلى التزود بالمواد الغذائية من الفضاءات المنظمة وتفادي الشراء من المسالك العشوائية والباعة المتجولين.
كما وضعت على ذمة العموم الرقم الأخضر 80106977 لتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الغذائية.
