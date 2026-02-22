حجز وإتلاف أكثر من 71 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة خلال رمضان

أعلنتأن الفرق الرقابية التابعة لها حجزت، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان،من المواد الغذائية غير الآمنة، وذلك في إطار حملاتها المكثفة لمراقبة مسالك التوزيع ونقاط البيع بمختلف جهات الجمهورية.وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الأحد، أن الكميات المحجوزة والمتلفة شملت أكثر من، وأكثر من، إلى جانب. كما تم حجز، وأكثر من، فيما توزعت بقية الكميات بين حلويات ومادة الدقيق وزيوت القلي ومنتجات أخرى من بينها اللحوم ومشتقاتها والمشروبات والعصائر.وأنجزت الفرق الرقابيةبمعدل يومي من قبل، شملتتنشط في قطاع الأغذية. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل، وتوجيه، إضافة إلىلعدم توفر شروط السلامة الصحية.وأرجعت الهيئة أسباب الحجز أساسا إلىبنسبة تفوق 27 بالمائة من الحالات، وشملت خاصة العجين الغذائي وغلال البحر المجمدة ومشتقات الحليب والحلويات. كما تعود نسبة مماثلة من المخالفات إلى، خصوصا في الفواكه الجافة والبقول والحبوب ومشتقاتها.وسجلت حالات أخرى بنسبة 25,23 بالمائة تعلقت بـ، وطالت بالخصوص بعض الخضر الطازجة والمخللات.وأكدت الهيئة مواصلة تكثيف الأنشطة الرقابية طيلة شهر رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين، داعية المواطنين إلى التزود بالمواد الغذائية من الفضاءات المنظمة وتفادي الشراء من المسالك العشوائية والباعة المتجولين.كما وضعت على ذمة العموم الرقم الأخضرلتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الغذائية.