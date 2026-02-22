Babnet   Latest update 21:24 Tunis

"ألحان الشرق" 2026: أوركسترا قرطاج السمفوني في سهرة مهداة للملحن المصري الشهير بليغ حمدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699b6617f206d6.76944972_oigmlfepkqjhn.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 21:24
      
ضمن النسخة الجديدة من تظاهرة "ألحان الشرق" 2026، سيقدم أوركسترا قرطاج السمفوني، بقيادة المايسترو، حافظ مقني ومشاركة جوقة (كورال) بقيادة مراد قعلول سهرة سمفونية كبرى مهداة لروح الملحن المصري الشهير الراحل بليغ حمدي (1932-1993)، وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس المقبل بمسرح الأوبرا بتونس بمدينة الثقافة، انطلاقاً من الساعة التاسعة والنصف ليلاً.

وسيقترح البرنامج رحلة موسيقية عبر أولى التركيبات اللحنية لبليغ حمدي وصولاً إلى نجاحاته الخالدة، وذلك ضمن رؤية سمفونية قوية ومؤثرة.


وإلى جانب روائع بليغ حمدي، سيتضمن الحفل أيضاً أعمالاً لزياد الرحباني، بالإضافة إلى الأخوين منصور وعاصي الرحباني.


وسيتم اثراء السهرة التي تتزامن مع عطلة الربيع و أواخر شهر رمضان بمجموعة من "الموشحات" و"الابتهالات"، مما يضفي بعداً تراثياً وروحياً يتماشى بشكل خاص مع أجواء أواخر شهر رمضان، في ليلة تذكارية تحتفي بالموسيقى الشرقية الكبرى في حلة سمفونية.
