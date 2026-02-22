"فاينانشال تايمز": واشنطن تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف عسكري في الشرق الأوسط

أفادت صحيفةبأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث حشدتوما يصل إلى، إضافة إلى مئات الطائرات المقاتلة والداعمة.وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن كانت تمتلك في المنطقة نحو، يضم كل جناح منها حوالي 70 طائرة، متمركزة في قواعد بالأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.وأضافت أن القوات الأمريكية عززت هذا الانتشار بإضافةعلى متن حاملتي الطائراتوبحسب بيانات نقلتها الصحيفة عن، يوجد ما لا يقل عنفي قاعدة موفق السلطي بالأردن، من بينها 18 طائرة من طرازو17 من نوعو8 طائرات، إضافة إلى طائرات تشويش إلكتروني وطائرات نقل عسكري.كما أظهرت صور أقمار صناعية، وفق ما أوردته الصحيفة، ارتفاع عدد الطائرات في إحدى القواعد الجوية بالسعودية.وذكرت "فاينانشال تايمز" أن المجموعة العسكرية الأمريكية في المنطقة تضم، فيما يناهز عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفنوكان الرئيس الأمريكيقد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى "صفقة" بشأن برنامجها النووي، الذي شهد جولات تفاوض بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.من جهتها، أكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية، مشددة على أنها سترد على أي عمل عسكري يستهدفها.