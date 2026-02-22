Babnet   Latest update 21:24 Tunis

"فاينانشال تايمز": واشنطن تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف عسكري في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699b5d8ef39ca1.97210677_lojnhkpgqeifm.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 20:48
      
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث حشدت 16 قطعة حربية وما يصل إلى 40 ألف عسكري، إضافة إلى مئات الطائرات المقاتلة والداعمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن كانت تمتلك في المنطقة نحو خمسة أجنحة من الطيران الحربي، يضم كل جناح منها حوالي 70 طائرة، متمركزة في قواعد بالأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.


وأضافت أن القوات الأمريكية عززت هذا الانتشار بإضافة جناحين جديدين على متن حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد".


وبحسب بيانات نقلتها الصحيفة عن جامعة تل أبيب، يوجد ما لا يقل عن 66 طائرة أمريكية في قاعدة موفق السلطي بالأردن، من بينها 18 طائرة من طراز "إف-35" و17 من نوع "إف-15" و8 طائرات "آ-10"، إضافة إلى طائرات تشويش إلكتروني وطائرات نقل عسكري.

كما أظهرت صور أقمار صناعية، وفق ما أوردته الصحيفة، ارتفاع عدد الطائرات في إحدى القواعد الجوية بالسعودية.

وذكرت "فاينانشال تايمز" أن المجموعة العسكرية الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد، فيما يناهز عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن 40 ألف عنصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى "صفقة" بشأن برنامجها النووي، الذي شهد جولات تفاوض بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

من جهتها، أكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية، مشددة على أنها سترد على أي عمل عسكري يستهدفها.
الأحد 22 فيفري 2026
