تواصل انجاز عدد من مشاريع التطهير بولاية سيدي بوزيد

يتواصل بولاية سيدي بوزيد إنجاز عدد من مشاريع التطهير المتعلقة أساسا بتطهير عدد من الاحياء الشعبية وتحسين جودة المياه المعالجة والمياه المستعملة لدعم التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد الذي تم عرضه بمناسبة زيارة وزير البيئة الحبيب عبيد الى الجهة يوم الاثنين الماضي.وقد بلغت أشغال تطهير منطقة لسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ضمن مشروع التطهير الريفي القسط الرابع الذي تصل كلفته إلى 4 ملايين دينار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية 98 بالمائة، حيث سيتم مد 12 فاصل 6 كلم من القنوات وربط 830 مسكن.كما تم برمجة مشروع لتحسين جودة المياه المعالجة بمعتمدية جلمة وتوسيع وتجديد محطة التطهير مع تجهيزها بوحدة المعالجة الثلاثية (في طور تقييم العروض لإنجاز الدراسات) بكلفة 21 فاصل 4 مليون دينار بتمويل من البنك الافريقي للتنمية بالإضافة الى تمديد شبكة التطهير بمدينة سيدي بوزيد من خلال مد 2 فاصل 8 كلم من القنوات وربط 190 مسكنا بكلفة 1 مليون دينار ممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وقد بلغت نسبة الاشغال 100 بالمائة.وتتضمن مشاريع التطهير المبرمجة بولاية سيدي بوزيد أيضا تطهير 9 احياء شعبية بمعتمديتي بئر الحفي والمزونة بكلفة 10 ملايين دينار، حيث سيتم مد 41 فاصل 6 كلم من القنوات وربط 3 آلاف مسكن بالشبكة العمومية للتطهير ولايزال المشروع في طور الدراسات بالنسبة لأحياء بئر الحفي وفي طور الاعداد لنشر طلبات العروض بالنسبة لأحياء المزونة.ومن جهة أخرى اقترح الديوان الوطني للتطهير عددا من المشاريع بكلفة 101 فاصل 8 مليون دينار تهم تطهير مدن الرقاب والسبالة وأولاد حفوز ومنزل بوزيان، من خلال انجاز 4 محطات تطهير بكلفة 92 فاصل 9 مليون دينار وتهذيب وتوسيع وتجديد شبكات التطهير بكلفة 5 ملايين دينار وأيضا تطهير 5 احياء وتوسيع قطر شبكات تحويل المياه المستعملة نحو محطات التطهير بسيدي بوزيد والمكناسي وجلمة بكلفة 3 فاصل 9 مليون دينار.ويشار إلى أنه قد وقع تبنّي 5 بلديات بولاية سيدي بوزيد، وهي سيدي بوزيد والمكناسي وجلمة وسيدي علي بنعون والمزونة، من طرف الديوان الوطني للتطهير. وتشتمل الشّبكة العموميّة للتّطهير لولاية سيدي بوزيد بالمدن المتبناة على 300 كلم من القنوات والفي صندوق ربط و8 محطات ضخ وقد مكّنت المنشآت المنجزة من بلوغ نسبة ربط بالشبكة العموميّة للتّطهير تقدّر بـ 54 بالمائة بهذه المدن.