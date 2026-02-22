تونس تشارك في الدورة 52 لمعرض طرابلس الدولي من 16 إلى 21 افريل 2026

تشارك تونس في الدورة 52 لمعرض طرابلس الدولي بليبيا المزمع تنظيمه من 16 الى 21 افريل 2026، حسب ما اكده مركز النهوض بالصادرات.وبين مركز النهوض بالصاردات ان هذه المشاركة، تندرج في اطار الاستراتيجية الرامية الى تزويد الشركات التونسية بمنصة رائدة لتعزيز مكانتها في السوق الليبية، وتطوير شراكات مستدامة، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.وستكون تونس ممثلة في هذه التظاهرة، التي تعد من اهم المعارض بالمنطقة العربية والقارة الافريقية، بجناح وطني يشمل شركات من قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. وسيتم بالمناسبة عقد لقاءات ثنائية مع اصحاب القرار والمشترين.ودعا مركز النهوض بالصاردات الشركات والحرفيين والشركات الناشئة الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة إلى التسجيل على منصة المركز الى غاية يوم 6 مارس 2026 على اقصى تقدير.