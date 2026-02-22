Babnet   Latest update 20:13 Tunis

تونس تشارك في الدورة 52 لمعرض طرابلس الدولي من 16 إلى 21 افريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/8/tripoli2013.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 19:40 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تشارك تونس في الدورة 52 لمعرض طرابلس الدولي بليبيا المزمع تنظيمه من 16 الى 21 افريل 2026، حسب ما اكده مركز النهوض بالصادرات.

وبين مركز النهوض بالصاردات ان هذه المشاركة، تندرج  في اطار الاستراتيجية الرامية الى تزويد الشركات التونسية بمنصة رائدة لتعزيز مكانتها في السوق الليبية، وتطوير شراكات مستدامة، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.


وستكون تونس ممثلة في هذه التظاهرة، التي تعد من اهم المعارض بالمنطقة العربية والقارة الافريقية، بجناح وطني يشمل شركات من قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. وسيتم بالمناسبة عقد لقاءات ثنائية مع اصحاب القرار والمشترين.


ودعا مركز النهوض بالصاردات الشركات والحرفيين والشركات الناشئة الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة إلى التسجيل على منصة المركز الى غاية يوم 6 مارس 2026 على اقصى تقدير.
    
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324097

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
21°-8
22°-9
22°-10
23°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>