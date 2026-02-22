Babnet   Latest update 21:24 Tunis

الديوان الوطني للصناعات التقليدية: تنظيم دورات تأهيل حرفي بست ولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 20:28
      
يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنفيذ عمليات تأهيل حرفي بفضاءات الابتكار بكل من ولايات المهدية والقصرين وقابس وقفصة ومنوبة ونابل.

ودعا الديوان، في بلاغ صادر عنه، الحرفيين من جميع الجهات، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ويستأنسون في أنفسهم القدرة الفنية والبيداغوجية على تأمين هذه الدورات، من خلال تكوين مجموعة من الشبان إلى الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مرجع النظر لإيداع ملفات ترشحهم، في أجل أقصاه يوم 16 مارس 2026.


وسيتم، وفق المصدر ذاته، النظر في هذه الترشحات من قبل لجنة فنية مركزية تحدث للغرض.


وستنتظم عمليات التأهيل الحرفي بالشراكة مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل وبدعم من برنامج تونس الإبداعية.
