الديوان الوطني للصناعات التقليدية: تنظيم دورات تأهيل حرفي بست ولايات

ودعا الديوان، في بلاغ صادر عنه، الحرفيين من جميع الجهات، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ويستأنسون في أنفسهم القدرة الفنية والبيداغوجية على تأمين هذه الدورات، من خلال تكوين مجموعة من الشبان إلى الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مرجع النظر لإيداع ملفات ترشحهم، في أجل أقصاه يوم 16 مارس 2026.وسيتم، وفق المصدر ذاته، النظر في هذه الترشحات من قبل لجنة فنية مركزية تحدث للغرض.وستنتظم عمليات التأهيل الحرفي بالشراكة مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل وبدعم من برنامج تونس الإبداعية.