منظمة الصحة العالمية توصي المصابين بداء السكري من النوع الثاني الراغبين في الصيام باستشارة الطبيب لتعديل جرعات الأنسولين

دعا مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس المصابين بداء السكري من النوع الثاني، الراغبين في الصيام، إلى استشارة الطبيب مسبقًا بشأن التعديلات العلاجية اللازمة، للحد من خطر نقص السكر في الدم أثناء الصيام.وأكدت منظمة الصحة العالمية بتونس، في منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أهمية أن يحدد الطبيب جرعة الأنسولين المناسبة، وتوقيت تناولها، ونوع الدواء الملائم للحالة الصحية لكل مريض.ودعت الصائمين المصابين بداء السكري من النوع الثاني إلى التوقف فورًا عن الصيام إذا انخفض مستوى سكر الدم إلى 70 مغ/دل (3.9 مليمول/لتر) أو أقل، أو ارتفع إلى 300 مغ/دل (16.6 مليمول/لتر) أو أكثر، أو في حال ظهور أعراض الجفاف أو أي اعتلال صحي حاد.كما أوصت، في حال انخفاض مستوى سكر الدم، بإعادة قياسه بعد ساعة واحدة، مشددة على ضرورة المراقبة المنتظمة لمستوى السكر في الدم طوال شهر رمضان.