الأردن يستضيف دورة رباعية دولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026

ينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال شهر مارس القادم بالعاصمة عمان دورة رباعية دولية، بمشاركة منتخب الاردن إلى جانب منتخبات إيران ونيجيريا وكوستاريكا، وذلك ضمن التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك .وبحسب برنامج الدورة، تُقام في اليوم الأول مباراتان، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره الكوستاريكي في المباراة الأولى في 27 مارس القادم على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان، وفي نفس اليوم تواجه إيران منتخب نيجيريا على ملعب عمان الدولي.وفي 31 من الشهر ذاته، يلعب منتخب النشامى مع منتخب نيجيريا على ملعب عمان الدولي، وإيران مع كوستاريكا على ملعب الملك عبدالله الثاني في اليوم الختامي.ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأردني مباراتين وديتين قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يلتقي مع منتخب سويسرا في 31 ماي على أرض هذه الأخيرة، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا يوم 7 جوان القادم في سان دييغو، قبل الدخول في الترتبص الرسمي للمونديال في بورتلاند.يذكر أن المدرب المغربي جمال السلامي كان قد حقق إنجازا تاريخيا بقيادته منتخب "النشامى" للتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، حيث سيخوض غمار المونديال في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.