الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا :هدر الطعام يسهم ب 10 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم

يساهم هدر الطعام في 10 بالمائة، من اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، وفق ما أورده الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا . وأفاد الصندوق، أنّ كل وجبة تُهدر تعني موارد طبيعية ضائعة من مياه مستهلكة وطاقة مهدَرة وأراضٍ زراعية استُنزفت دون فائدة.ولا يتوقف الأثر عند هذا الحد، إذ يسهم تحلل الطعام المهدر في مكبّات النفايات في إطلاق غاز الميثان وهو أحد أخطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.واعتبر الصندوق ان الحد من هدر الغذاء ليس خيارا ثانويا بل خطوة أساسية نحو حماية المناخ، داعيا في هذا الصدد الى وجوب حسن التخطيط للوجبات والشراء بوعي واعادة استخدام الفائض من الطعام بدل التخلص منه، علاوة على دعم مبادرات اعادة تدوير نفايات الطعام.وتتصدر تونس قائمة دول المغرب العربي في معدلات إهدار الغذاء، وتحتل المرتبة الثانية عربياً بعد مصر، بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد، وبمعدل عام للبلاد يقدر بمليوني طن سنويا وفقاً لـ "مؤشر هدر الغذاء لسنة 2024" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.وتشمل الاطعمة الاكثر هدرا في تونس الخبز، الذي يمثل نسبة كبيرة من الكميات المهدورة، إضافة إلى منتجات الحبوب والخضروات، ما يشكل تحديا حقيقيا للأمن الغذائي الوطني.