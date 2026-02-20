Babnet   Latest update 08:15 Tunis

لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى تستمع لممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6997776f4d1ea3.82439251_mlhnjqkeiofpg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 08:15 قراءة: 1 د, 47 ث
      
خلصت جلسة العمل التي عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، مع ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى التاكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين اللجنة والوزارة من أجل بلورة تصور عملي يضمن حسن تنفيذ المخطط التنموي للفترة 2030-2026))، ويعزز نجاعة البرامج التنموية بما يحقق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية بين مختلف الجهات

وتم خلال هذه الجلسة، التي خصصت للنظر في موضوع مخطط التنمية والتنمية الجهوية، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم، التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير والتوصيات السابقة في إطار الإعداد للمخطط التنموي وعلى ضرورة تطوير البرامج الخصوصية للتنمية بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وعدالة جهوية.


وتم التذكير خلال هذه الجلسة، بأبرز الإشكاليات التي سبق التطرّق إليها خلال جلسات الاستماع السابقة مع دواوين التنمية، وخاصة منها ضعف التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية، وتعطل عدد من البرامج نتيجة بطئ الاجراءات المركزية في صرف الاعتمادات و التذكير بجملة من التوصيات التي أكدت بالخصوص على ضرورة تدعيم صلاحيات دواوين التنمية، وتوحيد الرؤية التنموية على المستوى الجهوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين


و استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال مداخلتهم، الدور الذي تضطلع به دواوين التنمية في مسار التخطيط التنموي، لافتين إلى أهمية حوكمة البرامج التنموية باعتبارها عنصراً أساسياً في إنجاح المشاريع.

و أشاروا إلى جملة من الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وفي مقدمتها محدودية التمويلات المتاحة، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بإنجاز المشاريع، لا سيما ما يتعلق بإيجاد المقاولات المنفذة، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تأخر الإنجاز وارتفاع كلفة المشاريع.

ومن جهتهم، بين النواب في تدخلاتهم أهمية مخطط التنمية باعتباره فرصة حقيقية لتجسيد تطلعات الجهات، مؤكدين أن المجلس سيحرص على إدراج مطالب الجهات ضمن المخطط، و اعتبروا أن هذه المقاربة التشاركية مكّنت من تجميع عدد هام من المشاريع التي تعكس حاجيات الجهات.

و تطرّق النواب إلى مسألة نجاعة البرامج التنموية، متسائلين عن إمكانية مزيد التنسيق أو دمج بعض البرامج، وخاصة البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، بما يساهم في تحسين مردوديتها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة دواوين التنمية بما يتلاءم مع التقسيم الإقليمي الجديد.

وأكدت التدخلات كذلك على أهمية توجيه مختلف البرامج التنموية نحو الحد من التفاوت الجهوي والتقليص من التهميش، بما يحقق تنمية متوازنة بين الجهات، مع التشديد على ضرورة اعتماد آليات تقييم دوري للبرامج والمشاريع التنموية للوقوف على الصعوبات وتجاوزها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323964

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
تزول جمرة الهواء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:37
12:40
07:02
05:35
تزول جمرة الهواء
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
16°-11
18°-10
21°-8
20°-9
  • Avoirs en devises 25152,4
  • (19/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38273 DT
  • (19/02)
  • 1 $ = 2,86535 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>