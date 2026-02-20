Babnet   Latest update 08:15 Tunis

تونس تشارك في الدورة 19 للجنة اليونسكو لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي بباريس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/unesco181115.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 07:42 قراءة: 1 د, 14 ث
      
ترأس ضياء خالد، السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو(منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المنبثقة عن اتفاقية اليونسكو لعام 2005.
وذكرت المندوبية الدائمة لتونس لدى هذه المنظمة، في بلاغ نشرته مساء الخميس، أن هذه المشاركة الفاعلة جاءت لتؤكد دور تونس المحوري، بصفتها عضواً منتخباً في هذه اللجنة للفترة الممتدة بين 2025 و2029.


وخلال فعاليات الدورة، استعرض الوفد موقف تونس ومقاربتها إزاء مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وقد تركزت مداخلات أعضاء الوفد بشكل أساسي حول آليات تنفيذ اتفاقية عام 2005 في ظل التطورات التي تفرضها البيئة الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بضمان المعاملة التفضيلية للبلدان النامية.


وتشهد هذه الدورة، التي تتواصل فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 20 فيفري الجاري، مشاركة واسعة للدول الأربع والعشرين الأعضاء في اللجنة، إلى جانب حضور مراقبين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

كما تميزت الأشغال بإطلاق النسخة الرابعة من التقرير العالمي "إعادة التفكير في السياسات الداعمة للإبداع" والذي يدعو إلى وضع سياسات أقوى لحماية المبدعين من التفاوتات المتزايدة في مجال الإبداع الفني.
وفي العاصمة باريس وقبل يومين شاركت المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو، في اجتماع إعلامي حول مسار "اليونسكو-80" (UNESCO-80)، وفي المناقشات المخصصة لمشروع إعادة الهيكلة الداخلية لهذه المنظمة.

واللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي هي هيئة تابعة لليونسكو (اتفاقية 2005) تتكون من 18 الى 24 دولة عضوا وتجتمع سنويا لتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية وصياغة مبادئ تشغيلية . وتدعم اللجنة الصناعات الابداعية وتمكين الفنانين وتطوير السياسات الثقافية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323963

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
تزول جمرة الهواء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:37
12:40
07:02
05:35
تزول جمرة الهواء
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
16°-11
18°-10
21°-8
20°-9
  • Avoirs en devises 25152,4
  • (19/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38273 DT
  • (19/02)
  • 1 $ = 2,86535 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>