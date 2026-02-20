تونس تشارك في الدورة 19 للجنة اليونسكو لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي بباريس

ترأس ضياء خالد، السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو(منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المنبثقة عن اتفاقية اليونسكو لعام 2005.وذكرت المندوبية الدائمة لتونس لدى هذه المنظمة، في بلاغ نشرته مساء الخميس، أن هذه المشاركة الفاعلة جاءت لتؤكد دور تونس المحوري، بصفتها عضواً منتخباً في هذه اللجنة للفترة الممتدة بين 2025 و2029.وخلال فعاليات الدورة، استعرض الوفد موقف تونس ومقاربتها إزاء مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.وقد تركزت مداخلات أعضاء الوفد بشكل أساسي حول آليات تنفيذ اتفاقية عام 2005 في ظل التطورات التي تفرضها البيئة الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بضمان المعاملة التفضيلية للبلدان النامية.وتشهد هذه الدورة، التي تتواصل فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 20 فيفري الجاري، مشاركة واسعة للدول الأربع والعشرين الأعضاء في اللجنة، إلى جانب حضور مراقبين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.كما تميزت الأشغال بإطلاق النسخة الرابعة من التقرير العالمي "إعادة التفكير في السياسات الداعمة للإبداع" والذي يدعو إلى وضع سياسات أقوى لحماية المبدعين من التفاوتات المتزايدة في مجال الإبداع الفني.وفي العاصمة باريس وقبل يومين شاركت المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو، في اجتماع إعلامي حول مسار "اليونسكو-80" (UNESCO-80)، وفي المناقشات المخصصة لمشروع إعادة الهيكلة الداخلية لهذه المنظمة.واللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي هي هيئة تابعة لليونسكو (اتفاقية 2005) تتكون من 18 الى 24 دولة عضوا وتجتمع سنويا لتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية وصياغة مبادئ تشغيلية . وتدعم اللجنة الصناعات الابداعية وتمكين الفنانين وتطوير السياسات الثقافية.