نقل تونس: الجمعة إستئناف الجولان بصفة مسترسلة على كامل الخط الحديدي تونس - حلق الوادي -المرسى

أعلنت شركة نقل تونس، اليوم الخميس، عن استئناف الجولان بصفة مسترسلة على كامل الخط الحديدي تونس - حلق الوادي -المرسى، وذلك بداية من يوم الجمعة 20 فيفري الجاري بعد التأكّد من توفّر كافة شروط الإستغلال خاصة على مستوى السّلامة.وحسب بلاغ الشركة، ستكون برمجة سفرات الخط الحديدي (ت – ج – م) خلال شهر رمضان المعظّم بمعدّل سفرة كلّ 45 دق انطلاقا من الساعة 3 و30 دق صباحا وذلك على النحو التّالي:انطلاقا من محطة "تونس البحرية":- آخر سفرة قبل الإفطار : س 17 و15 دق- أوّل سفرة بعد الإفطار : س 19 و 15 دق- آخر سفرة ليلية : س 22 و 30 دقانطلاقا من محطة "المرسى الشاطئ":- آخر سفرة قبل الإفطار : س 17- أوّل سفرة بعد الإفطار : س 19 و 15 دق- آخر سفرة ليلية : س 23 و00 دقوتطرق البلاغ إلى مشروع تهيئة المنشآت الفنية للخط (ت.ح.م ) الذي يتنزل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج التهيئة الكاملة للخط وتجديد مكوّناته، وذلك بعد إتمام تجديد البنية التحتية من سكك حديدية ومحطات المسافرين والمحطات الكهربائية، مع العلم أنّه يتمّ حاليّا استكمال إنجاز أشغال تدعيم وتجديد المنشآت الفنية المندرجة في إطار مشروع تجديد البنية التحتية للخط الهادف إلى تعزيز معايير السلامة.من جهة أخرى، ذكرت شركة نقل تونس أن استغلال خط الحافلة رقم 347 الرابط بين محطة "تونس البحرية للحافلات " وضاحية المرسى سيتواصل بصفة عاديّة مرورا بضاحية حلق الوادي.