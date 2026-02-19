تعديل على مستوى برمجة سفرة السفينة "قرطاج" تونس- جنوة -تونس بسبب سوء الاحوال الجوية

تعلم الشركة التونسية للملاحة، بأنه تم اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة "قرطاج" خلال رحلتها تونس جنوة تونس من 20 إلى 22 فيفري 2026 ،نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسط وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفاءها.وسيكون الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، على ان يكونالوصول إلى ميناء جنوة يوم الاحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا عوضا عن يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال.وبالنسبة ليوم الاحد 22 فيفري 2026 ، سيكون الانطلاق من ميناء جنوة على الساعة الثانية عشرة صباحا عوضا عن يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة السابعة مساءا والوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الإثنين 23 فيفري 2026 على الساعة الثانية مساءا عوضا عن يوم الاحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة ليلا.