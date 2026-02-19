Babnet   Latest update 18:04 Tunis

نادي الرائد السعودي يتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670acbe7865fc6.13966727_kpehnqgoimljf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 16:55
      
أعلن نادي الرائد الناشط في بطولة الدرجة الاولى السعودية تعاقده مع المدرب التونسي ناصيف البياوي للإشراف على حظوظه في المرحلة القادمة.

وسيكون البياوي، الذي اشرف على حظوظ الملعب التونسي والاولمبي الباجي والنادي البنزرتي في الرابطة المحترفة الاولى، مع تجربة متجددة في البطولة السعودية اثر تجارب عديدة سابقة مع اندية الباطن والجبلين والشعلة والعدالة والقادسية والرائد والفتح والهجر.

كما كانت للبياوي تجارب تدريبية مع الشباب الكويتي والنهضة العماني والمحرق البحريني وشبيبة الساورة الجزائرية والفجيرة وعجمان الاماراتيين والخريطيات والخور القطريين.
ويلاقي نادي الرائد، الذي يحتل المركز الثامن في البطولة برصيد 32 نقطة، نادي الجندل اليوم الخميس لحساب الجولة 23.
