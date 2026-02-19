نادي الرائد السعودي يتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي

أعلن نادي الرائد الناشط في بطولة الدرجة الاولى السعودية تعاقده مع المدرب التونسي ناصيف البياوي للإشراف على حظوظه في المرحلة القادمة.وسيكون البياوي، الذي اشرف على حظوظ الملعب التونسي والاولمبي الباجي والنادي البنزرتي في الرابطة المحترفة الاولى، مع تجربة متجددة في البطولة السعودية اثر تجارب عديدة سابقة مع اندية الباطن والجبلين والشعلة والعدالة والقادسية والرائد والفتح والهجر.كما كانت للبياوي تجارب تدريبية مع الشباب الكويتي والنهضة العماني والمحرق البحريني وشبيبة الساورة الجزائرية والفجيرة وعجمان الاماراتيين والخريطيات والخور القطريين.ويلاقي نادي الرائد، الذي يحتل المركز الثامن في البطولة برصيد 32 نقطة، نادي الجندل اليوم الخميس لحساب الجولة 23.