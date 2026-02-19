Babnet   Latest update 16:55 Tunis

لجنة الصناعة بالبرلمان تستمع إلى وزيرة الصناعة بشأن خمسة مشاريع قوانين في الطاقات المتجددة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6997322d6411e9.86123196_heiqjnmgflkop.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 16:50 قراءة: 2 د, 26 ث
      
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، خُصصت للنظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار تسريع نسق إنجاز المشاريع الطاقية، باعتبار الطاقات المتجددة خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية وتكريس السيادة الوطنية، إضافة إلى تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي ذات القدرات الكهربائية المركبة الكبرى وفق التشريع الجاري به العمل.


مشروع سقدود وأربعة مشاريع ضمن برنامج 2022-2025

بيّنت الوزيرة أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء للمحطة الفولطاضوئية بسقدود من ولاية قفصة يندرج ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2017-2020، الذي أُعلن في إطاره سنة 2018 عن طلب عروض لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 100 ميغاواط بسقدود.


أما المشاريع الأربعة الأخرى، فتندرج ضمن طلبي العروض عدد 01 و03 في إطار البرنامج الوطني 2022-2025، بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات، وتشمل:

* محطة فولطاضوئية بالمزونة (ولاية سيدي بوزيد)
* محطة فولطاضوئية بالقصر (ولاية قفصة)
* محطة فولطاضوئية بمنزل الحبيب (ولاية قابس)
* محطة فولطاضوئية بالخبنة (ولاية سيدي بوزيد)

استثمارات بـ1.640 مليار دينار وتخفيض واردات الغاز

أفادت وزيرة الصناعة أن الكلفة الجملية لهذه المشاريع تقدّر بـ1.640 مليار دينار (حوالي 490 مليون أورو)، وستُمكّن من إنتاج نحو 1560 جيغاواط/ساعة سنويًا.

ومن المنتظر، وفق المعطيات المقدمة، أن تساهم هذه المشاريع في تفادي توريد قرابة 310 ألف طن مكافئ نفط سنويًا من الغاز الطبيعي، بما يمثل حوالي 14 بالمائة من واردات الغاز لسنة 2025، مع تقليص النفقات بالعملة الأجنبية بنحو 290 مليون دينار سنويًا، إلى جانب دعم التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.

استراتيجية 2026-2030 ونظام اللزمات

من جانبه، قدّم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان عرضًا حول استراتيجية قطاع الطاقة للفترة 2026-2030، وبرنامج إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفولطاضوئية، سواء عبر مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو عبر نظام اللزمات على أراضٍ مقترحة من الخواص أو من الدولة.

وأوضح أن مسار إسناد هذه المشاريع يمر عبر طلبات العروض وصولًا إلى قرار الإسناد من قبل اللجنة العليا للإنتاج الخاص بالكهرباء، مع إبراز آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تساؤلات حول الشروط والتوازن المالي

وأكد عدد من النواب أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الطاقي وتقليص التبعية، داعين إلى ضمان الشفافية وحسن التصرف في المال العام، وحماية المصلحة الوطنية خاصة في ما يتعلق بالأراضي الفلاحية.

كما طرحوا تساؤلات بشأن توازن الشروط الواردة في اتفاقيات اللزمات، وانعكاساتها المالية على الدولة وعلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وضمانات الإنجاز في الآجال، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز المحتوى المحلي، ومدى مساهمتها الفعلية في خلق مواطن شغل.

ضمانات قانونية ومآل التجهيزات

في ردها، شددت وزيرة الصناعة على أن إسناد المشاريع يتم وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل، مؤكدة أن الاتفاقيات تخضع للقانون التونسي.

وبيّنت أن العقود تتضمن بنودًا واضحة بخصوص مآل التجهيزات بعد انتهاء مدة اللزمة، حيث يُمنح الخيار للشركة التونسية للكهرباء والغاز إما بتسلّم المحطة الفولطاضوئية بالدينار الرمزي أو تفكيكها وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية على نفقة صاحب اللزمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323948

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
16°-11
17°-12
17°-11
20°-8
  • Avoirs en devises 25152,4
  • (19/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38273 DT
  • (19/02)
  • 1 $ = 2,86535 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>