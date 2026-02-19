الرابطة الأولى: أمير لوصيف حكما لمباراة الترجي الرياضي والملعب التونسي

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الخميس عن تعيين أمير لوصيف حكما للمباراة المؤجلة بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يوم السبت 21 فيفري الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا.وسيساعد حكم الساحة كل من مروان سعد كحكم مساعد أول وأحمد الضويوي كحكم مساعد ثان وسفيان الورتاني كحكم رابع، فيما سيكون فرج عبد اللاوي حكما للفيديو المساعد "الفار" بمساعدة خليل الحساني.يذكر أنّ الترجي الرياضي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الافريقي صاحب الصدارة، فيما يحتل الملعب التونسي المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وذلك بعد مضي 21 جولة.وتجدر الاشارة أنّ الترجي الرياضي التونسي تنقصه مباراة أخرى مؤجلة لحساب الجولة 21 من المقرر أن تقام يوم الأربعاء 25 فيفري ضد نجم المتلوي في المتلوي.