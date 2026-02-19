توزر: إقبال هامّ على الأسواق في أول أيام شهر رمضان وسط إجماع على وفرة العرض وارتفاع الأسعار

يشهد أول أيام شهر رمضان المبارك في ولاية توزر إقبالا هامّا للمواطنين على الأسواق والمحلات للتزوّد بمستلزماتهم وخصوصا ما يحتاجونه من خضر وغلال، باعتبار أن العديد يفضلون اقتناءها طازجة وبصفة يومية.وفي هذا السياق، تميز السوق المركزي بمدينة توزر، اليوم، بحركية طيبة في ظلّ توفر منتجات الموسم من الخضر الورقية وغيرها، حيث أكدت العديد من ربات البيوت في تصريحات متطابقة لصحفيّة وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّهن يفضلن اقتناء حاجياتهن بكميات قليلة تكفي ليوم أو يومين نظرا لخصوصية هذا الشهر الذي تتجّه فيه العائلات للتسوّق بصفة يوميّة.وأشرن إلى أن العرض يتميز بالوفرة والتنوع بما يلبي حاجة الأسر، غير أن الأسعار بقيت على حالها في مستويات مرتفعة ولم تشهد انخفاضا رغم حلول شهر رمضان، على غرار أسعار الجلبان التي ارتفعت مع بداية الشهر إلى 7 دنانير، وفق إحدى السيّدات التي أكّدت أنها تكتفي باقتناء حاجيات أساسية في الوقت الراهن.ولفتت أخرى إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى غير مناسبة لأغلب المواطنين حتى من ذوي الدخل المحترم، لذلك تكتفي أغلب العائلات بلحوم الدواجن ومشتقاتها طيلة هذا الشهر، وتعوّض نقص اللحوم بالخضروات الورقية باعتبارها منتجات صحية تمنح الصائم ما يحتاجه من الغذاء والطاقة خلال يوم الصيام.ولتعديل الأسعار وتعزيز وفرة المنتجات، انطلق اليوم وتزامنا مع بداية شهر رمضان، نشاط نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ينظمها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وبالتنسيق مع مصالح ولاية توزر وبلدية توزر وذلك بجوار السوق المركزية.وسعت هذه النقطة، التي سيتواصل نشاطها كامل شهر رمضان، إلى توفير منتجات متنوعة منها المحلية على غرار التمور والخضر الورقية، ومنها الخضر الموسمية التي يتم توفيرها عن طريق تجار الجملة، حسب محمد السعيد الجملي عضو الاتحاد المحلي للفلاحين بتوزر الذي أكّد لوكالة "وات" أن الأسعار في النقطة تعتبر دون الأسعار المتداولة في السوق المركزية وبقية المحلات، إذ تتوفر تمور دقلة النور بسعر يتراوح بين 3 و6 دنانير، ويعرض البرتقال بأسعار تتراوح بين 800 و2000 مليم حسب النوعية والجودة، والبصل بسعر 1500 مليم والطماطم بـين 700 و1200 مليم، والبطاطا بـ 1500 مليم، بينما تعرض الخضروات الورقية بسعر 700 مليم، وبذلك تمثّل هذه النقطة، حسب رأيه، وسيلة لتحقيق نوع من التوازن في الأسعار.وفي رده على ملاحظات المواطنين، أكّد المدير الجهوي للتجارة بتوزر عماد الهمامي، توفر جميع المواد الأساسية والخضر والغلال بكميات ممتازة ، كما أن الأسعار المتداولة في السوق المركزية بمدينة توزر تعتبر، وفق تقديره، في متناول الجميع من ذلك سعر الجلبانة الذي لم يتجاوز 6000 مليم للبيع بالتفصيل، والدواجن من 8000 مليم إلى 9000 مليم للكلغ الواحد، في حين تتراوح أسعار اللحوم الحمراء من 28 دينار إلى 30 دينار بالنسبة إلى "الحاشي"، ومن 45 دينار إلى 55 دينار للكلغ الواحد من لحم الضأن، ومن 35 إلى 42 دينار للحوم الأبقار.وأوضح أن الإدارة الجهوية للتجارة خصّصت للسوق المركزية بتوزر عوني مراقبة يؤمنان حصة كاملة يوميا طيلة شهر رمضان، من أجل مراقبة الأسعار، وتلقي شكايات المستهلك بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى فتح المجال لتلقي الشكايات بمقر الإدارة الجهوية أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة التجارة.وأكّد أنّ فرق المراقبة الاقتصادية ستتصدى لجميع الممارسات غير القانونية، ومنها الترفيع في الأسعار خاصة بعد أن تولت وزارة التجارة تسقيف أسعار عدد هام من منتجات الخضر و الغلال، ولن يتم التدخل إلا في صورة تجاوز السقف المحدّد، وفق قوله.