Babnet   Latest update 15:03 Tunis

وزارة الصحة توصي مرضى السكري بضرورة التخطيط والتحضير المسبق لصيام صحي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/654d02fa30b852.77250731_mgfehonjlkqip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 14:07 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أوصت وزارة الصحة مرضى السكري بضرورة التخطيط والتحضير المسبق لضمان صيام صحي وآمن لهم، وذلك من خلال مقطع فيديو يوتيوب قدمتها الدكتورة شيراز راشد عمروش من المعهد الوطني زهير القلال للتعذية والتكنولوجيا الغذائية، نشرته، صباح اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا/ فايسبوك".

ويمر الاعداد الجيد للصيام الآمن، حسب المختصة، عبر ثلاثة مراحل ضرورية أولها قيام الطبيب المباشر للحالة بتصنيف مريض السكري حسب مخاطر الصوم على صحته ثم يمر الطبيب المختص الى التعديلات العلاجية التي تشمل تغيير موعد تناول الأدوية (الانسولين) وجرعاته وكمياته.


كما يقوم الطبيب المباشر حسب المتحدثة، باعادة تثقيف مريضه من ناحية التغذية حيث يعد له برنامج تغذية في العادات الطبية، كما ينصحه بضرورة القيام بالنشاط البدني الذي يجب ان لا يتوقف خلال شهر رمضان، حسب تأكيدها.


ومع الاعداد الجيد لضمان صيام آمن و صحي لمرضى السكري، شددت الدكتورة شيراز راشد عمروش على أهمية المراقبة الشخصية لمعدل السكري في الدم مؤكدة على ضرورة التوقف عن الصيام في حالات هبوط أو ارتفاع هذه النسبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323934

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
16°-11
17°-12
17°-11
20°-8
  • Avoirs en devises 25051,9
  • (18/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38174 DT
  • (18/02)
  • 1 $ = 2,86106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>