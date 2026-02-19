وزارة الصحة توصي مرضى السكري بضرورة التخطيط والتحضير المسبق لصيام صحي

أوصت وزارة الصحة مرضى السكري بضرورة التخطيط والتحضير المسبق لضمان صيام صحي وآمن لهم، وذلك من خلال مقطع فيديو يوتيوب قدمتها الدكتورة شيراز راشد عمروش من المعهد الوطني زهير القلال للتعذية والتكنولوجيا الغذائية، نشرته، صباح اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا/ فايسبوك".ويمر الاعداد الجيد للصيام الآمن، حسب المختصة، عبر ثلاثة مراحل ضرورية أولها قيام الطبيب المباشر للحالة بتصنيف مريض السكري حسب مخاطر الصوم على صحته ثم يمر الطبيب المختص الى التعديلات العلاجية التي تشمل تغيير موعد تناول الأدوية (الانسولين) وجرعاته وكمياته.كما يقوم الطبيب المباشر حسب المتحدثة، باعادة تثقيف مريضه من ناحية التغذية حيث يعد له برنامج تغذية في العادات الطبية، كما ينصحه بضرورة القيام بالنشاط البدني الذي يجب ان لا يتوقف خلال شهر رمضان، حسب تأكيدها.ومع الاعداد الجيد لضمان صيام آمن و صحي لمرضى السكري، شددت الدكتورة شيراز راشد عمروش على أهمية المراقبة الشخصية لمعدل السكري في الدم مؤكدة على ضرورة التوقف عن الصيام في حالات هبوط أو ارتفاع هذه النسبة.