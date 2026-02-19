Babnet   Latest update 11:49 Tunis

الرشيدية تبرمج خمس سهرات فنية متنوعة ضمن مهرجان ترنيمات في دورة تحمل اسم الفنان محمد التريكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6996e7cbbf8f21.38396651_hepkmfjlgniqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026
      
تنظم جمعية المعهد الرشيدي من 7 إلى 14 مارس 2026 فعاليات الدورة 11 لمهرجان "ترنيمات" في دورة تحمل اسم الفنان والمايسترو الراحل محمد التريكي (1899 - 1998).

وتم إهداء هذه الدورة للفقيد التريكي تكريما لمسيرته وإسهاماته البارزة، باعتباره أحد أبرز أعلام الموسيقى التونسية الأصيلة إذ التحق بالمعهد الرشيدي منذ تأسيسه سنة 1934 في إطار مشروعه الرامي إلى تطوير موسيقى تونسية أصيلة ورفيعة، وتولى لاحقا إدارته الفنية بصفته قائدا لفرقة الرشيدية.


وتقترح هذه الدورة على جمهورها رحلة فنية تغوص في مختلف تجليات الموسيقى التونسية الأصيلة، مسلطة الضوء على تنوع المقامات والطبوع والإيقاعات وجامعة بين أصوات شابة واعدة وأسماء وفرق فنية عريقة.

ويتضمن برنامج "ترنيمات 2026" خمس سهرات فنية تنطلق جميعها على الساعة التاسعة والنصف ليلا وتقام بمقر المعهد الرشيدي بالمدينة العتيقة بتونس باستثناء عرض الافتتاح الذي يحتضنه المسرح البلدي بتونس.

ويفتتح المهرجان يوم 7 مارس بعرض يحمل بعنوان "نوبة المحير سيكاه" بقيادة المايسترو نبيل زميت وبمشاركة الفنانة درصاف الحمداني والفنان محمد بن صالح في سهرة تحتفي بأصالة المالوف التونسي وسحر الطبوع التونسية.
ويتواصل البرنامج يوم 8 مارس مع عرض محمد للفنان محمد علي شبيل. ثم يكون الموعد يوم 12 مارس مع عرض "PROJECT" للفنان مالك لخوة، يليها في سهرة 13 مارس عرض "نسيم الوصل" بقيادة الشيخ نوفل زرياط. وتختتم الدورة 11 من "ترنيمات" بعرض "ليالي زمان" تقدمه فرقة الرشيدية.
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
