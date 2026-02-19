Babnet   Latest update 09:11 Tunis

معهد الرصد الجوي يتسلم الترخيص الجديد المتعلق بتقديم خدمات الرصد الجوي لفائدة الملاحة الجوية والطيران

Publié le Jeudi 19 Février 2026
      
انعقدت بمقر، المعهد الوطني للرصد الجوي، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل مع ممثلي، الادارة العامة للطيران المدني، تم خلالها تسليم المعهد الترخيص الجديد المتعلق بتقديم خدمات الرصد الجوي لفائدة الملاحة الجوية والطيران.

وقد تم تسليم هذا الترخيص اثر استكمال عمليات التدقيق الخاصة بمدى استجابة، المعهد الوطني للرصد الجوي، للمعايير والمواثيق الدولية في المجال.


وقد شملت عمليات التقييم مصالح التوقعات الجوية والرصد والصيانة وتبادل المعطيات والتكوين اضافة الى محطات ومكاتب الحماية الجوية التابعة للمعهد بعدد من المطارات، وفق ما ورد بصفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


ويواصل المعهد جهوده لدعم قطاع النقل، لا سيما النقل الجوي، عبر تطوير خدماته والارتقاء بجودة أدائه بما يضمن أعلى معايير السلامة.
الخميس 19 فيفري 2026
