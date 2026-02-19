Babnet   Latest update 07:44 Tunis

المنستير: المصادقة على القائمة النهائية للحاصلين على رخص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص من نوع "لواج"

Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 07:33
      
صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل المنعقدة، الثلاثاء، بمقر ولاية المنستير، على القائمة النهائية للمترشحين للحصول على 97 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص من نوع "لواج"، وعلى القائمة النهائية للحصول على رخصتي نقل عمومي غير منتظم للأشخاص من نوع "لواج" للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

كما تمّ الاتفاق خلال الجلسة،التي أشرف على أعمالها والي الجهة عيسى موسى، على دعوة اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل للانعقاد في موعد لاحق، وذلك للنظر بصفة معمقة في توزيع الخطوط التي ستتمّ دراستها وتحديد مساراتها بدقة في موعد قريب، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توزيع عادل وشامل لخدمات النقل يغطي كافة المعتمديات والمناطق، ويفك العزلة عن بعض النقاط الحيوية، بما يضمن سيولة التنقل للمواطنين، وتلبية حاجياتهم المتزايدة بمهنية عالية وجودة ترتقي بقطاع النقل في الجهة.


وسبقت المصادقة جلسة للنظر في الاعتراضات المقدمة حول القائمة الترتيبية الأولية للمترشحين للحصول على رخصة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من نوع "لواج" لسنة 2025، التي تمّ تعليقها سابقاً ببهو الولاية ونشرها بالصفحة الرسمية وفتح باب الاعتراضات لمدة 15 يوماً.
وتم في الآجال القانونية تقديم 27 مطلبا اعتراض ، من بينها 03 اعتراضات من غير المترشحين رُفضت استناداً للأمر عدد 581 لسنة 2023، بينما تمّ قبول 03 اعتراضات لمترشحين آخرين بمصادقة كافة أعضاء اللجنة وبحضور عدل تنفيذ.
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
