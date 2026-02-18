Babnet   Latest update 22:27 Tunis

وزارة الشؤون الثقافية تحيي موقف المخرجة كوثر بن هنية الرافض لتسلم جائزة في مهرجان سينمائي ببرلين تضامنا مع فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69961eaab23635.57532688_mjfiqnhelgopk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 21:10
      
بعد رفض المخرجة التونسية كوثر بن هنية تسلم جائزة "أكثر فيلم قيمة" في مهرجان "السينما من أجل السلام" في برلين، حيت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، الموقف المبدئي لكوثر بن هنية وكامل فريق العمل المرافق لها معتبرة أن قرارها يعكس التزاما أخلاقيا واضحا تجاه القضية الفلسطينية ورفضا للتطبيع مع العدو الصهويني.

وكان فيلم "صوت رجب" لبن هنية قد فاز بجائزة "أكثر فيلم قيمة" ضمن الفعاليات الموازية لمهرجان برلين السينمائي، وهو عمل مستوحى من مأساة حقيقية عاشتها الطفلة الفلسطينية هند خلال العدوان الصهيوني المتواصل على غزة، حيث استهدفت وهي داخل سيارة اخترقتها رصاصات المحتل من كل جانب.


واشادت وزارة الشؤون الثقافية في البلاغ ذاته، برفض بن هنية تسلم الجائزة بسبب وجود مكرمين من العدو الصهيوني ضمن الحدث ذاته، معتبرة ان هذا الموقف ينسجم مع ثوابت تونس قيادة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية العادلة.


وفي كلمتها خلال حفل التتويج بالجوائز، أكدت المخرجة أن فيلم "صوت رجب" لا يروي قصة طفلة واحدة فحسب بل يسلط الضوء على منظومة كاملة جعلت قتلها ممكنا، مشددة على أن ما حدث ليس استثناء بل جزء من إبادة جماعية ترتكب دون مساءلة، وان جيش العدو الصهويني قتل هند وعائلتها والمسعفين اللذين حاولا إنقاذها، في ظل تواطؤ قوى دولية نافذة ومؤسسات اختارت الصمت.

كما اوضحت أنها تترك الجائزة في مكانها "كتذكير"، ورفضا لتحويل المأساة إلى خطاب شكلي عن السلام، طالما لم تتحقق المحاسبة ولم تفكك البنى التي مكنت الجريمة.
