دعم مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا

تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، على دعم مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، باعتباره مشروعًا وطنيًا ذا بعد استراتيجي.وأقرت الجلسة ضرورة ضمان احترام المتطلبات البيئية ومبادئ التنمية المستدامة بالتوازي مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للمشروع، إلى جانب إعداد مخطط عمل للمرحلة المقبلة يمكّن مختلف الأطراف المتدخلة من إنجاز المهام والإجراءات الموكولة إليها في الآجال المحددة.وانعقدت الجلسة بمقر، بحضور الرئيس المدير العام لـ، والمدير العام لـ، إضافة إلى المدير العام لـوتناول الاجتماع مناقشة الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع، إلى جانب سبل تحيينها ومواصلة التنسيق بين شركة ميناء النفيضة ومؤسسات وزارة البيئة، بما يضمن تقدم مختلف مراحل الإنجاز وفق المقاربة المعتمدة.