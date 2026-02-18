Babnet   Latest update 22:27 Tunis

دعم مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة باعتباره مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69961bf18d4669.11018894_jnlhipkfogqem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 21:05
      
تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، على دعم مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، باعتباره مشروعًا وطنيًا ذا بعد استراتيجي.

وأقرت الجلسة ضرورة ضمان احترام المتطلبات البيئية ومبادئ التنمية المستدامة بالتوازي مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للمشروع، إلى جانب إعداد مخطط عمل للمرحلة المقبلة يمكّن مختلف الأطراف المتدخلة من إنجاز المهام والإجراءات الموكولة إليها في الآجال المحددة.

وانعقدت الجلسة بمقر وزارة البيئة، بحضور الرئيس المدير العام لـشركة ميناء النفيضة، والمدير العام لـالوكالة الوطنية لحماية المحيط، إضافة إلى المدير العام لـوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.


وتناول الاجتماع مناقشة الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع، إلى جانب سبل تحيينها ومواصلة التنسيق بين شركة ميناء النفيضة ومؤسسات وزارة البيئة، بما يضمن تقدم مختلف مراحل الإنجاز وفق المقاربة المعتمدة.
