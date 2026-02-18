Babnet   Latest update 22:27 Tunis

الدورة السادسة لتظاهرة ليالي رمضان من 6 الى 8 مارس 2026 بدار الثقافة بمرناق

Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 21:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تحتضن دار الثقافة بمرناق من ولاية بن عروس تظاهرة ليالي رمضان في دورتها السادسة تحت شعار "روحانيات رمضانية" من 6 الى 8 مارس 2026، وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة .
وفي هذا السياق افاد مدير دار الثقافة بمرناق حمزة انويل، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان افتتاح فعاليات هذه التظاهرة يتضمن تقديم عرض موسيقي تراثي تونسي يندرج في اطار الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي.
وأشار حمزة انويل الى ان جمهور الدورة السادسة لتظاهرة ليالي رمضان سيتابعون عرضا موسيقيا طربيا للفنان التونسي عادل امين يوم 7 مارس القادم في حين ستكون سهرة الاختتام مع عرض موسيقي صوفي لجمعية المغرب العربي بفوشانة.

واكد أهمية هذه التظاهرة التي تهدف الى تنشيط منطقة مرناق خلال شهر رمضان ومواكبة الأجواء الاحتفالية والدينية من خلال برمجة عروض صوفية تكتسي طابعا روحيا وترمي للحفاظ على هذا النوع من الموروث الثقافي.
واكد مدير دار الثقافة بمرناق انه تم تنظم حملات نظافة بمحيط لدار الثقافة بمرناق استعدادا لاحتضان تظاهرة ليالي رمضان في دورتها السادسة واستقبال روادها في أحسن الظروف .
