احتياطي تونس من العملة الاجنبية يرتفع بنسبة 5ر7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية
بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية بتاريخ 17 فيفري 2026 نحو 25,06 مليار دينار، أي ما يعادل 106 يوم توريد، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7,5 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (23,3 مليار دينار و102 يوم توريد)، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.
المؤشرات النقدية* استقر حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة عند 27,4 مليار دينار بتاريخ 16 فيفري 2026، مقابل 22,8 مليار دينار في التاريخ نفسه من سنة 2025.
* تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل إلى 11,2 مليار دينار بتاريخ 17 فيفري 2026، مقارنة بـ 12,5 مليار دينار قبل سنة.
* ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 8,8 ٪ ليبلغ 3,7 مليار دينار مقابل 3,4 مليار دينار في 17 فيفري 2025.
تحويلات ومداخيل بالعملة الصعبة* ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 6,7 ٪ لتبلغ 1045 مليون دينار بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 979,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
* تطورت المداخيل السياحية بنسبة 4,4 ٪ لتصل إلى 696,5 مليون دينار في 10 فيفري 2026، مقابل 667 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
