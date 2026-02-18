احتياطي تونس من العملة الاجنبية يرتفع بنسبة 5ر7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية

المؤشرات النقدية



تحويلات ومداخيل بالعملة الصعبة



بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية بتاريخنحو، أي ما يعادل، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبةمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ()، وفق مؤشرات* استقر حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة عندبتاريخ، مقابلفي التاريخ نفسه من سنة* تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل إلىبتاريخ، مقارنة بـقبل سنة.* ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبةليبلغمقابلفي* ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبةلتبلغبتاريخ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة* تطورت المداخيل السياحية بنسبةلتصل إلىفي، مقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.