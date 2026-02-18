Babnet   Latest update 14:37 Tunis

احتياطي تونس من العملة الاجنبية يرتفع بنسبة 5ر7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/6/dollar.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 14:05
      
بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية بتاريخ 17 فيفري 2026 نحو 25,06 مليار دينار، أي ما يعادل 106 يوم توريد، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7,5 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (23,3 مليار دينار و102 يوم توريد)، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.



المؤشرات النقدية

* استقر حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة عند 27,4 مليار دينار بتاريخ 16 فيفري 2026، مقابل 22,8 مليار دينار في التاريخ نفسه من سنة 2025.


* تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل إلى 11,2 مليار دينار بتاريخ 17 فيفري 2026، مقارنة بـ 12,5 مليار دينار قبل سنة.

* ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 8,8 ٪ ليبلغ 3,7 مليار دينار مقابل 3,4 مليار دينار في 17 فيفري 2025.


تحويلات ومداخيل بالعملة الصعبة

* ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 6,7 ٪ لتبلغ 1045 مليون دينار بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 979,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

* تطورت المداخيل السياحية بنسبة 4,4 ٪ لتصل إلى 696,5 مليون دينار في 10 فيفري 2026، مقابل 667 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
