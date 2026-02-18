Babnet   Latest update 13:13 Tunis

لجنة برلمانية تنظر في مقترحات قوانين تتلعق بإدماج معلمين نواب وتعيين رؤساء الجامعات والصحة النفسية المدرسية والزمن المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6405f8da04ba05.20676332_oljhpmnekiqfg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 12:22 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تستمع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، إلى ممثلين عن النواب المبادرين بأربعة مقترحات قوانين تتعلّث تباعا بإدماج فئة معينة من المعلمين النواب المباشرين للتدريس، وبتعيين رؤساء الجامعات بالتعليم العالي، وبالصحة النفسية المدرسية، وباعتماد نظام الحصة الواحدة بالمؤسسات التعليمية العمومية.

ويتعلق مقترح قانون عدد 103 لسنة 2025 بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008 . وينصص هذا المقترح على اعتماد شهادة الخلاص وقائمة الخدمات المسلمة من المندوبيات الجهوية للتربية لإثبات التدريس في خطة نائب في الإبتدائي والإعدادي والثانوي.


أما مقترح قانون عدد 8 لسنة 2025 فيتعلق بتعيين رئيس جامعة باقترح من قبل وزير التعليم العالي بمقتضى أمر، بعد فتح باب الترشح من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. علما وأن الفصل 15 من المرسوم 31 لسنة 2011 المنقح للقانون عدد 19 لسنة 2008 الخاص بالتعليم العالي ينص على أن يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتبة المعادلة.


كما تنظر اللجة في مقترح قانون عدد 91 لسنة 2025 يلزم كل مؤسسة تعليمية عامة وخاصة بإنشاء وحدة للصحة النفسية المدرسية أو تخصيص أخصائي نفسي للتكفل بالتلاميذ والطلبة وإجراء تقييمات نفسية دورية للتلاميذ والطلبة وتقديم دعم نفسي فردي وجماعي وإعداد برامج توعية حول الصحة النفسية لمختلف الفئات داخل المؤسسة التربوية. ويلزم الدولة بتخصيص اعتمادات مالية سنوية لدعم الصحة النفسية المؤسسات التعليمية.

كما يتضمن جدول أعمال اللجنة النظر في مقترح القانون عدد 97 لسنة 2025 الذي ينصص على اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، بهدف تحقيق التوازن الزمني، والحد من الإرهاق المدرسي، والارتقاء بجودة التعليم والظروف التربوية، وفق نص المقترح.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
