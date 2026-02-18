Babnet   Latest update 13:13 Tunis

وزارتا التعليم العالي والشؤون الثقافية تنظمان الدورة الرابعة من تظاهرة "فوانيس" من 20 فيفري إلى 15 مارس القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 13:11
      
تنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية الدورة الرابعة من تظاهرة "فوانيس"، وذلك من 20 فيفري إلى 15 مارس 2026، بعدد من الأحياء والمبيتات والمراكز الثقافية الجامعية بمختلف جهات البلاد.

وتندرج هذه التظاهرة الرمضانية، حسب بلاغ صادر صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن برنامج ثقافي متكامل يتضمّن سهرات موسيقية وعروضا مسرحية وسينمائية تُقام بالمبيتات الجامعية التابعة لديوان الخدمات الجامعية، بهدف إضفاء أجواء احتفالية على الحياة الطلابية خلال شهر رمضان.


وتأتي هذه المبادرة تجسيما لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارتين، من أجل تعزيز الحركية الثقافية وتكريس البعد الثقافي داخل مؤسسات الخدمات الجامعية، وخلق فضاءات تلاقي وإبداع تعزّز الروابط الاجتماعية وتُثري التجربة الجامعية في أجواء رمضان.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
