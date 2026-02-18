بحث توسعة مشروع لشركة "Asteel Flash" الناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ،يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بالرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية Asteel Flash ،نيكولا دينس وبمدير فرع الشركة في تونس والوفد المرافق له .وتم التطرق خلال الاجتماع إلى نشاط هذه المؤسسة في تونس والإنجازات التي حققتها إلى جانب برامجها الاستثمارية القادمة من خلال القيام بمشروع توسعة باستخدام أحدث المعدات في المجال بالإضافة إلى العمل على مضاعفة رقم معاملاتها وصادراتها وإحداث مواطن شغل جديدة.وحسب بلاغ اعلامي، أكدت الوزيرة أن قطاع الصناعات الإلكترونية يشهد تطورا في السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن مصالح الوزارة حريصة على مزيد دفع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.ومن جهته أكد نيكولا دينيس حرص مؤسسته على إقامة مشاريع توسعة في تونس، مشيدا بالكفاءات التونسية خاصة المهندسين والتقنيين السامين، ومضيفا أن فرع الشركة في تونس مجهز بأحدث التكنولوجيات في المجال.وفي سنة 2025 سجل المجمع المذكور رقم معاملات بقيمة 900 مليون أورو في العالم منها 15% يعود لنشاط الشركة في تونس.وتشغل مؤسسة Asteel Flash Tunisie 1400 مهندس وإطار وهي مصدرة كليا ، وتملك المؤسسة 18 موقع إنتاج في العالم .على صعيد آخر، تمّ الانطلاق في إعداد ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية والرفع في قيمته المضافة من 22 % إلى 40% في أفق 2030، وهو ما سيمكن من دفع صادراته وإحداث 30 ألف موطن شغل إضافي.علما وأن هذا القطاع يضمّ حوالي 150 مؤسسة توفر حاليا 70 ألف موطن شغل، وسجلت صادراته حوالي 3.5 مليون دينار موفى سنة 2024.و حضر الاجتماع، مدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة.