منوبة: ابرام 6 عقود تدريب في صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر

تم، أمس الثلاثاء، بمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر، ابرام 6 عقود تدريب في اختصاص صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لفائدة عدد من الأطفال من منظوريه، خلال يوم اعلامي حول التدريب المهني نظمه مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة بحضور ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية.وشملت العقود، وفق تصريح المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين بمنوبة مباركة الراقوبي لصحفية "وات"، أطفالا ذوي مستوى تعليمي لا يخول لهم الالتحاق بمستوى شهادة الكفاءة المهنية، حيث يتم تدريبهم بمقتضى تلك العقود في مؤسسات اقتصادية مدة عامين بمتابعة مستشاري التدريب التابعين لمركز التكوين، ويتم تقييمهم، ثم اسنادهم شهادات في التدريب تخول لهم الاندماج المهني ثم الخضوع لاختبار الكفاءة المهنية بعد عام، والحصول على شهادة الاثبات التي تمكنهم من إيجاد فرص شغل ومن الانتصاب للحساب الخاص.وتضاف هذه العقود الجديدة الى رصيد عقود التدريب التي امضاها مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة في السنة الماضية والتي بلغ عددها 263 عقدا في مختلف الاختصاصات، من بينها 92 عقدا في مجال الإكساء، توفر إطارا قانونيا منظما يمنح المتدربين فرصة لاكتساب خبرة عملية معترف بها، ولفتح افاق استقلالية مادية واجتماعية.وتكتسي البادرة أهمية، باعتبارها موجهة لفئة خاصة من الأطفال وهم المتعهد بهم من المركز، والذين تتكاتف الجهود على إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة منهم، ومقاومة التشغيل المبكر، وتوفير التكوين المهني، والإحاطة النفسية والاجتماعية لضمان اندماجهم مجددا في المجتمع، وذلك في نشاط مشترك بين المركزين، انطلق منذ ديسمبر المنقضي بتحسيس وتوعية الأطفال بمسالك التدريب المتوفرة وتشجيعهم على الالتحاق بدورة فيفري.وشهد اللقاء الذي افتتحه والي منوبة والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، تقديم عدد من المداخلات التي تمحورت حول التعريف بمختلف اختصاصات التدريب المهني المتوفّرة والفرص التي توفرها لهم عدد من المؤسّسات، وانتظمت لقاءات مشتركة لاقت اقبالا من الأطفال خاصة في اختصاصات ميكانيك سيارات والحدادة العامة، وكهرباء سيارات، وعدد من الاختصاصات المهنية الأخرى.وينضوي هذا اليوم التحسيسي ضمن برنامج شرعت في تنفيذه الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين في مثل هذه المراكز المتعهدة بالطفولة المهددة، فضلا عن عدد من المؤسسات التربوية بهدف التصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وإعادة إدماج المنقطعين في المسارات التكوينية، بالتعريف بالتكوين المهني وإبراز دوره المحوري في تأهيل الشباب ودمجهم في سوق الشغل.يشار الى ان مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانة يشهد إعادة تهيئة ودعم بإختصاصات جديدة في كهرباء السيارات واللحام بمختلف أنواعه في مستويات شهادة المهارة وشهادة الكفاءة المهنية.