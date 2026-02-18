Babnet   Latest update 14:37 Tunis

اختتام أشغال أول ندوة بيداغوجية تحت شعار" تخطيط، تقييم وتحسين جودة التكوين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69958aed6a4606.01401372_nkeqifmjghpol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 14:10 قراءة: 1 د, 15 ث
      
إختتم وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد ، اليوم الثلاثاء بالمركب الثقافي والرياضي ببن عروس، أشغال أول ندوة بيداغوجية نظمتها الوكالة التونسية للتكوين المهني تحت شعار:" تخطيط، تقييم وتحسين جودة التكوين"، والتي انتظمنت على مدى يومين .

وأكّد شوّد بالمناسبة ، على أنّ التحديات الجوهرية التي يواجهها قطاع التكوين المهني تتطلب انتهاج مسار إصلاح جذري للعديد من المقاربات ومزيد التحرر في صياغة الأفكار والمقترحات لتجديد المفاهيم وترسيخ قيمة العمل والقدرة على الابتكار بالاعتماد على تقنيات التخطيط والتقييم والاستشراف واليقظة وتثمين المكتسبات المُحققة في القطاع.


و شدّد على أهمية مأسسة وترسيخ مقاربة الحوكمة البيداغوجية داخل المؤسسات التكوينية، وتطوير عملية تحيين برامج التكوين بصفة دورية وتشاركية بالتعاون مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمؤسسات الاقتصادية، حتى تستجيب هذه البرامج للحاجيات المتجددة لسوق الشغل وطنيا ودوليا.


واضاف بأنّ التكوين المهني هو الحل الاستراتيجي للحد من البطالة باعتبار قدرته التشغيلية التي تتجاوز 70 % في العديد من الاختصاصات التكوينية، وذلك بالرغم من أنّ الجانب البيداغوجي لم يتمتع بنفس الاهتمام والحظوة مقاربة بالجانب اللوجستيكي لعدة سنوات مضت.

و شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أهمية المضي قدما في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الورشات المنتظمة خلال اليومين ، والتي من شأنها المساهمة في مزيد الارتقاء بالقطاع وتحسين جودته ورفع راية تونس في المجال، مذكرا بأنّ قطاع التكوين المهني بتونس وبالرغم من بعض النقائص التي يعاني منها فهو تجربة نموذجية للعديد من الدول العربية والافريقية.

وحضر أشغال الاختتام إلياس الشريف المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني و زهير حمدي المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وعدد هام من الاطارات المعنية بالملف البيداغوجي من الوكالة والمركز.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323860

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
19°-11
16°-11
16°-10
18°-9
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>