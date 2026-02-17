Babnet   Latest update 15:41 Tunis

كاس الكونفدرالية الافريقية : نتائج قرعة الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699470ec859df6.87829598_omehignklqpjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 14:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي نتائج عملية قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة :
أخبار ذات صلة:
قرعة رابطة أبطال إفريقيا - الترجي الرياضي التونسي يصطدم بالاهلي المصري في الدور ربع نهائي...

النادي المصري (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر)

أولمبيك آسفي (المغرب) - الوداد البيضاوي (المغرب)
أوتوهو دي أويو (الكونغو) - الزمالك (مصر)
مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر)


ويقام الدور ربع النهائي ذهابا في 15 مارس القادم وإيابا في 22 منه، على أن يجرى الدور نصف النهائي ذهابا في 12 أفريل المقبل وإيابا في 19 منه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323816

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
11.32 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
21°-9
19°-11
15°-11
17°-10
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>