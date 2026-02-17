كاس الكونفدرالية الافريقية : نتائج قرعة الدور ربع النهائي
في ما يلي نتائج عملية قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة :
النادي المصري (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر)
أولمبيك آسفي (المغرب) - الوداد البيضاوي (المغرب)
أوتوهو دي أويو (الكونغو) - الزمالك (مصر)
مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر)
ويقام الدور ربع النهائي ذهابا في 15 مارس القادم وإيابا في 22 منه، على أن يجرى الدور نصف النهائي ذهابا في 12 أفريل المقبل وإيابا في 19 منه.
