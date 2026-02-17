كاس الكونفدرالية الافريقية : نتائج قرعة الدور ربع النهائي

في ما يلي نتائج عملية قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة :النادي المصري (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر)أولمبيك آسفي (المغرب) - الوداد البيضاوي (المغرب)أوتوهو دي أويو (الكونغو) - الزمالك (مصر)مانييما جوانن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر)ويقام الدور ربع النهائي ذهابا في 15 مارس القادم وإيابا في 22 منه، على أن يجرى الدور نصف النهائي ذهابا في 12 أفريل المقبل وإيابا في 19 منه.