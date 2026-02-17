قرعة رابطة أبطال إفريقيا - الترجي الرياضي التونسي يصطدم بالاهلي المصري في الدور ربع نهائي

نتائج قرعة الدور ربع النهائي:



الدور نصف النهائي:



النهائي:



أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أُجريت اليوم بالقاهرة، عن مواجهة قوية تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الأهلي المصري، في قمة مبكرة بين اثنين من أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري.وسيستضيف الترجي الرياضي مباراة الذهاب بملعب حمادي العقربي برادس بين 13 و15 مارس المقبل، على أن تُقام مواجهة الإياب في مصر بين 20 و22 من الشهر ذاته.ويملك الترجي في رصيده أربعة ألقاب إفريقية، مقابل 12 لقبًا للنادي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة.وفي صورة تأهله إلى الدور نصف النهائي، سيلاقي الترجي المتأهل من المواجهة التي ستجمع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالملعب المالي، حيث تُقام مباراة الذهاب في تونس والإياب في بريتوريا أو باماكو.كما أفرزت القرعة مواجهات أخرى لحساب الدور ذاته، إذ يلتقي نهضة بركان المغربي الهلال السوداني، فيما يواجه الجيش الملكي المغربي نادي بيراميدز المصري حامل اللقب.* نهضة بركان (المغرب) – الهلال (السودان)* الترجي الرياضي (تونس) – النادي الأهلي (مصر)* ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – الملعب المالي (مالي)* الجيش الملكي (المغرب) – بيراميدز (مصر)* المتأهل من مباراة الترجي والأهلي × المتأهل من مباراة صن داونز والملعب المالي* المتأهل من مباراة الجيش الملكي وبيراميدز × المتأهل من مباراة نهضة بركان والهلال* المتأهل من نصف النهائي الأول × المتأهل من نصف النهائي الثاني