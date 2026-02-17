رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدًا عن الهيئة الوطنية للمحامين

الهيئة تؤكد تمسكها باستقلالية المهنة



استقبل رئيس مجلس نواب الشعبصباح اليوم بقصر باردو وفدًا عنبرئاسة عميد الهيئة الأستاذ، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عادل بوسالمي.وضمّ الوفد الكاتب العام للهيئة الأستاذ العروسي زقير، إلى جانب أعضاء الهيئة لبنى الماجري ونزيهة سويد وشوقي الخلفاوي ومنير بن صميدة.ورحّب رئيس المجلس بالوفد، منوّهًا بالدور الذي يضطلع به قطاع المحاماة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، ومبرزًا أهمية رسالته في تحقيق السلم الاجتماعي ومواكبة تطلعات المجتمع ومتطلبات الدولة.وأكد حرص المجلس، في إطار صلاحياته التشريعية، على تشريك قطاع المحاماة في مناقشة مقترحات القوانين وإبداء الرأي بشأنها، خاصة خلال الأيام الأكاديمية التي يعقدها المجلس بهدف إثراء النصوص القانونية وتجويدها. كما دعا الهيئة إلى تقديم مقترحاتها بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على اللجان، معتبرًا أن الصياغة التشاركية تضمن نجاعة التشريعات وقابليتها للتطبيق.وأشار إلى أهمية الترابط بين المحاماة والقضاء لإرساء مرفق قضائي مستقل وعادل، مؤكدًا أن استقرار المجتمع يقتضي وجود محاماة وقضاء مستقلين، مع التشديد على ضرورة الدفع نحو إصلاحات تشريعية مدروسة لمواجهة التحديات التي تعرفها المنظومة القضائية.كما أعلن اعتزام المجلس تنظيم يوم أكاديمي بمشاركة مختلف المتدخلين في مرفق العدالة لتعميق النظر في النصوص المنظمة لمهنتي القضاء والمحاماة، إلى جانب بحث إشكالية الزمن القضائي.من جهته، اعتبر عميد الهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت أن الزيارة تجسد تقدير مجلس نواب الشعب لمهنة المحاماة وانفتاحه على المسار التشاركي، معربًا عن استعداد الهيئة للتفاعل مع المؤسسة التشريعية في إطار الاحترام المتبادل.وأكد أن اللقاء شكّل مناسبة لعرض رؤية المحاماة القائمة على استقلالية المهنة وسيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب طرح عدد من الانشغالات المتعلقة بهيكلة القطاع وبعض الصعوبات الإجرائية التي تؤثر في سير مرفق العدالة، خاصة على مستوى المحاكم الداخلية.كما شدد على أهمية رقمنة المنظومة القضائية وتوفير الاعتمادات الضرورية للتكوين المستمر، داعيًا إلى تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بآجال التقاضي وفتح حوار معمق بشأن مسألة الزمن القضائي.وجدد العميد تمسك المحامين بالثوابت الأساسية للمهنة الحرة والمستقلة، مؤكدًا أن الحوار يظل السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وترسيخ قيم العدل والمساواة وخدمة المصلحة العليا للوطن.