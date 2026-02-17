Babnet   Latest update 20:01 Tunis

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات خاصة بقيمة 515,3 مليون دينار خلال 2025

صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على استثمارات فلاحية خاصة بقيمة 515,3 مليون دينار خلال سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 15,9 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات صادرة عن الوكالة.

كما صادقت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على ملفات تهم 3651 منتفعًا من صغار الفلاحين بقيمة 32,7 مليون دينار، ليبلغ العدد الجملي للاستثمارات المصادق عليها في القطاع 6513 استثمارًا بقيمة إجمالية تناهز 548 مليون دينار.


وستُمكّن هذه الاستثمارات من إحداث 3015 موطن شغل، مستفيدة من دعم بقيمة 120,1 مليون دينار، أي ما يمثل 23,3 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها. كما بلغ الدعم المسند عبر المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية نحو 12,8 مليون دينار.


قروض وتمويلات لفائدة الفلاحين والنساء

تجاوزت القروض المسندة للفلاحين خلال سنة 2025 قيمة 154 مليون دينار، أي ما يعادل 30 بالمائة من حجم الاستثمارات، مما ساهم في تمويل 1353 مشروعًا.

كما تمت المصادقة على قروض عقارية بقيمة 7,4 مليون دينار، خُصص منها 3,2 مليون دينار للنساء باعثات المشاريع، وهو ما يمثل 41 بالمائة من القيمة الجملية لهذه القروض. وستتيح هذه التمويلات إدماج 452 هكتارًا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.

توزيع قطاعي وجغرافي متنوع

أظهر التوزيع القطاعي أن الأنشطة الفلاحية استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 275,3 مليون دينار، بزيادة 5,3 بالمائة مقارنة بسنة 2024. كما شملت الاستثمارات:

* تربية الأحياء المائية: 88,1 مليون دينار
* الصيد البحري: 42,8 مليون دينار
* التحويل الأولي: 9,6 مليون دينار

وبلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان 51,1 مليون دينار، بتراجع نسبته 5,6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين بلغت الاستثمارات لفائدة النساء 18,6 مليون دينار.

أما الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية، فقد قدرت بـ21 مليون دينار، مسجلة تطورًا بنسبة 162 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

ارتفاع في قيمة التصاريح الاستثمارية

سجلت سنة 2025 التصريح بـ5962 عملية استثمار بقيمة 1244,8 مليون دينار، مقابل 6761 تصريحًا بقيمة 1172,9 مليون دينار خلال 2024، ما يمثل تطورًا بنسبة 6,1 بالمائة في القيمة.

وتم التصريح بنحو 75 بالمائة من الاستثمارات عن بعد، وهو ما يعادل 82 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارات المصرح بها.
