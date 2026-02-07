Babnet   Latest update 23:10 Tunis

وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة

Publié le Samedi 07 Février 2026 - 22:13
      
وصلت اليوم السبت إلى ميناء حلق الوادي، دفعة أولى من الحافلات ضمن الصفقة الدّولية المتعلّقة باقتناء 461 حافلة جديدة ستشمل كلّ ولايات الجمهورية التونسية، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.

وأفادت الوزارة بأن دفعة ثانية من الحافلات هي حاليّا في طريقها عبر البحر باتجاه تونس.


وأوضحت أن الحافلات القادمة من الصين مزدوجة بمواصفات جودة عالية لتأمين النّقل الحضري في كنف الأمن والسلامة.



