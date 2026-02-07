البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة
دارت اليوم السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج في البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:
السبت 7 فيفري 2026
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري: 100 – 89
في قاعة بير شلوف بنابل
الملعب النابلي – النادي الافريقي: 72 – 76
الأحد 8 فيفري 2026
في قاعة حمام سوسة (16:00)
النجم الساحلي – شبيبة المنازه
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| النادي الافريقي | 30 | 6 |
| الاتحاد المنستيري | 29 | 6 |
| شبيبة القيروان | 29 | 6 |
| النجم الساحلي | 26 | 5 |
| الملعب النابلي | 24 | 6 |
| شبيبة المنازه | 21 | 5 |
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط التي تحصّلت عليها في أعقاب المرحلة الأولى.
