البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة

الترتيب



دارت اليوم السبت الدفعة الأولى من مباريات، وأسفرت عن النتائج التالية:شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري:الملعب النابلي – النادي الافريقي:النجم الساحلي – شبيبة المنازه| الفريق | النقاط | المباريات || ----------------- | ------ | --------- || النادي الافريقي | 30 | 6 || الاتحاد المنستيري | 29 | 6 || شبيبة القيروان | 29 | 6 || النجم الساحلي | 26 | 5 || الملعب النابلي | 24 | 6 || شبيبة المنازه | 21 | 5 |دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج بالنقاط التي تحصّلت عليها في أعقاب المرحلة الأولى.