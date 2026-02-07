بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية

الترتيب بعد الجولة الثانية



دارت اليوم السبت مباريات، وأسفرت عن النتائج التالية:الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي:النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي:مولدية بوسالم – الأولمبي القليبي:| الفريق | النقاط | المباريات || ---------------- | ------ | --------- || الترجي الرياضي | 6 | 2 || النجم الساحلي | 5 | 2 || مولدية بوسالم | 4 | 2 || النادي الصفاقسي | 3 | 2 || الأولمبي القليبي | 0 | 2 || اتحاد نقل صفاقس | 0 | 2 |