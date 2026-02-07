Babnet   Latest update 23:10 Tunis

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6987a8547b1146.44081256_iegopmkljfqhn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 20:39 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي: 3 – 0

في قاعة مساكن

النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0

في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – الأولمبي القليبي: 3 – 0

الترتيب بعد الجولة الثانية

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ---------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 6 | 2 |
| النجم الساحلي | 5 | 2 |
| مولدية بوسالم | 4 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |
| الأولمبي القليبي | 0 | 2 |
| اتحاد نقل صفاقس | 0 | 2 |
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323309

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
19°-8
16°-8
16°-8
19°-14
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>