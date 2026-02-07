بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي: 3 – 0
في قاعة مساكن
النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3 – 0
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – الأولمبي القليبي: 3 – 0
الترتيب بعد الجولة الثانية| الفريق | النقاط | المباريات |
| ---------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 6 | 2 |
| النجم الساحلي | 5 | 2 |
| مولدية بوسالم | 4 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |
| الأولمبي القليبي | 0 | 2 |
| اتحاد نقل صفاقس | 0 | 2 |
