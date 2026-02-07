بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين

الترتيب بعد الجولة 21



دارت اليوم السبت مباريات، وأسفرت عن النتائج التالية:النجم الساحلي – سبورتينغ المكنين:نادي ساقية الزيت – الترجي الرياضي:مكارم المهدية – النادي الإفريقي:بعث بني خيار – نادي كرة اليد بقصور الساف:الملعب التونسي – جمعية الحمامات:نسر طبلبة – نادي كرة اليد بجمال:| الفريق | النقاط | المباريات || ---------------- | ------ | --------- || النادي الإفريقي | 60 | 21 || الترجي الرياضي | 59 | 21 || النجم الساحلي | 50 | 21 || نادي ساقية الزيت | 46 | 21 || سبورتينغ المكنين | 43 | 21 || بعث بني خيار | 43 | 21 || نادي جمال | 41 | 21 || مكارم المهدية | 38 | 21 || نادي قصور الساف | 34 | 21 || جمعية الحمامات | 33 | 21 || الملعب التونسي | 32 | 21 || نسر طبلبة | 25 | 21 |ويُذكر أنّتتأهّل إلى، حيث يتحصّل صاحب المرتبة الأولى على، وصاحب المرتبة الثانية على، وصاحب المرتبة الثالثة على، وصاحب المرتبة الرابعة على، فيما يدخل صاحبا المرتبتين الخامسة والسادسة