بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6987a75d5f1b94.34647260_fkloimghpjenq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 21:25
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الحادية والعشرين من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:

في قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي – سبورتينغ المكنين: 26 – 28

في قاعة الشيحية

نادي ساقية الزيت – الترجي الرياضي: 24 – 35

في قاعة المهدية
مكارم المهدية – النادي الإفريقي: 24 – 36

في قاعة بني خيار
بعث بني خيار – نادي كرة اليد بقصور الساف: 29 – 28

في قاعة باردو
الملعب التونسي – جمعية الحمامات: 23 – 24

في قاعة طبلبة
نسر طبلبة – نادي كرة اليد بجمال: 27 – 26

الترتيب بعد الجولة 21

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ---------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 60 | 21 |
| الترجي الرياضي | 59 | 21 |
| النجم الساحلي | 50 | 21 |
| نادي ساقية الزيت | 46 | 21 |
| سبورتينغ المكنين | 43 | 21 |
| بعث بني خيار | 43 | 21 |
| نادي جمال | 41 | 21 |
| مكارم المهدية | 38 | 21 |
| نادي قصور الساف | 34 | 21 |
| جمعية الحمامات | 33 | 21 |
| الملعب التونسي | 32 | 21 |
| نسر طبلبة | 25 | 21 |

ويُذكر أنّ الفرق الستة الأولى تتأهّل إلى مرحلة التتويج، حيث يتحصّل صاحب المرتبة الأولى على 6 نقاط حوافز، وصاحب المرتبة الثانية على 4 نقاط، وصاحب المرتبة الثالثة على نقطتين، وصاحب المرتبة الرابعة على نقطة واحدة، فيما يدخل صاحبا المرتبتين الخامسة والسادسة دون نقاط حوافز.
